Слова Федини та Звіробій про Зеленського розслідують ще з понеділка

Копирайт изображения Facebook Image caption Скріншот трансляції Софії Федини і Марусі Звіробій у Facebook

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через висловлювання депутатки Софії Федини і волонтерки Марусі Звіробій про Володимира Зеленського.

Спочатку про це у своєму Facebook повідомив депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, згодом цю інформацію підтвердив і генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Так, це правда. І не тільки він (депутат Качура - Ред.), але й багато інших народних депутатів зверталися з цього приводу. Провадження було відкрито у понеділок, там очевидні ознаки злочину, з яких було відкрите провадження. Здається, ДБР розслідує", - сказав пан Рябошапка.

Генпрокурор не уточнив, що саме інкримінують Федині та Звіробій, але за словами Олександра Качури, у їхніх висловлюваннях є ознаки закликів до повалення державної влади.

"Це були фактичні ствердження та заклики до насильницького повалення влади з фізичною розправою над президентом України. Вони прямо сказали, що "у тебе хтось кине гранату", і так далі", - пояснив Качур в коментарі виданню The Бабель.

Що сказали Федина та Звіробій?

Минулої суботи на сторінці Марусі Звіробій у Facebook була оприлюднена трансляція, в якій сама Звіробій, а також Софія Федина обговорювали візит Володимира Зеленського до Золотого (Луганська область).

Вони, зокрема, з використанням ненормативної лексики коментували спілкування президента з добровольцями.

"Там ненароком може вибухнути граната, там бувають обстріли", - наприклад, казала Софія Федина.

Цей та інші, гостріші коментарі, викликали обурення у фракції "Слуга народу".

"Ви мене вибачте, те, що я там почув, це не просто дикунство, це абсолютно ніякого стосунку не має до європейських цінностей, які сповідує наша Верховна Рада", - заявляв перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

Водночас заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що заяви Федини та Звіробій мають отримати оцінку від правоохоронців.

"Нехай правоохоронні органи розбираються, там є заклики або не заклики, якась її думка щодо того, що може трапитися з президентом, якщо він так буде поводитись", - сказав він.

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