Розведення сил у Золотому завершили - штаб ООС

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Штаб Операції об'єднаних сил повідомив, що розведення сил і засобів у Золотому, що на Луганщині, завершилося.

"Завершився етап розведення сил і засобів з обох сторін (дзеркально) на ділянці №2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області. Представники СММ ОБСЄ, зокрема і з використанням БПЛА (безпілотників - Ред.), виконали верифікацію проведених нами заходів", - йдеться в повідомленні.

Розведення сил у Золотому розпочалося у вівторок, 29 жовтня: згідно з домовленостями, українські сили відходять на один кілометр назад, так само роблять бойовики.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко пояснював, що в разі потреби українські військові зможуть повернутися на попередні позиції.

Розведення сил на кількох ділянках - одна з умов проведення зустрічі в нормандському форматі за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини.

Раніше розведення відбулося у Станиці Луганській, а наступним етапом має стати розведення в районі сіл Петрівське-Богданівка.

Три роки спроб

Про плани розведення сил у районі Золотого, Петрівського і Станиці Луганської почали говорити ще у 2016 році.

За задумом, сторони мають перебувати поза зоною видимості одна одної - на відстані у 2 км. Це має унеможливити взаємні обстріли.

Розведення мало відбуватися "синхронно і дзеркально" після того, як режим тиші на цих ділянках фронту триватиме принаймні тиждень.

Саме ця умова семиденного перемир'я тривалий час і була перепоною на шляху розведення: режим тиші постійно порушували, і сторони звинувачували в цьому одна одну.

Вже у 2019 році розведення сил стало частиною риторики нового президента Володимира Зеленського про встановлення миру на Донбасі.

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Наприкінці червня розведення справді почалося у Станиці Луганській - СММ ОБСЄ відзвітувала, що 30 червня обидві сторони відійшли від лінії зіткнення і навіть почали розбирати передові позиції.

З того часу українська сторона спорудила там тимчасовий міст через Сіверський Донець для руху цивільних та озвучила намір відновити капітальний міст, підірваний ще у 2015 році.

Водночас українські ЗМІ стверджують, що "народна міліція ЛНР" так і не розібрала свої укріплення біля лінії розведення, й представники незаконних збройних формувань, переодягнені цивільними, проводять розвідку.

Спостережна місія ОБСЄ періодично відмічає поодинокі постріли чи вибухи у районі Станиці Луганської, однак до зриву перемир'я вони не призвели.

Наступною ділянкою розведення має стати Петрівське, проте для цього знову ж таки має бути виконана умова семиденного дотримання режиму тиші.

Напередодні міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що там все ще тривають обстріли, тому дата початку розведення ще не визначена.

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