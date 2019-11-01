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Депутат Богдан Яременко, який став фігурантом "секс-скандалу" у Верховній Раді, повідомив, що написав заяву про відставку з посади голови комітету з питань зовнішньої політики.

"З метою порятунку українського парламентаризму від мене, а української журналістики в особі сайту "Букви" від статей 163 і 182 Кримінального кодексу України, і з огляду на дрібний політичний шантаж трьох фракцій парламенту, я написав заяву про складання повноважень голови комітету", - написав Яременко на своїй сторінці у Facebook.

"Копію заяви, щоб заспокоїти Давида (Арахамію - Ред.) і три фракції парламенту, я вивішу у коментарях трохи пізніше, бо зараз їм янтики в найкращому місці Києва", - додав депутат.

При цьому він додав, що передасть заяву голові Верховної Ради України Дмитру Разумкову лише за однієї умови: "... лише коли і якщо рішення про мою відставку прийме фракція партії "Слуга народу", яка мене на цю посаду і рекомендувала".

"Місце твоє. Секс захищений"

У середу сайт "Букви" опублікував знімки листування з телефона Богдана Яременка, який є головою комітету Ради з питань зовнішньої політики.

Автори фото стверджують, що депутат прямо під час засідання парламенту переглядав кілька чатів під назвою "Мережа знайомств Мам…" і "Loveeto".

Далі, як видно зі знімків екрану, Богдан Яременко написав комусь російською: "Умови зустрічі з тобою".

На що ймовірна співрозмовниця відповіла: "Привіт. Місце твоє. Секс захищений, класика і орал. Анальний - табу. Година - 100 доларів. Дві години - 150. На ніч не лишаюся. Побажання можна".

Автори сайту "Букви" зазначали, що Богдан Яременко одружений та має двох дітей.

Трохи згодом сам депутат відреагував на публікацію у своєму Facebook, запевнивши, що вся історія з його перепискою, яку сфотографували журналісти, - це розіграш, який він нібито навмисно спланував.

"Після того, як кілька колег по фракції стали жертвами любителів підглядати і читати через плече, ми застосували певні запобіжні заходи і тепер знаємо, коли "журналісти" підглядають в наші телефони. Отримавши такий сигнал я вчинив учора провокацію та дозволив сфотографувати сфабриковане "листування", - написав він у Facebook.

"Це спрацювало. Мисливець за паленими фактами сфотографував те, чого немає. Не варто вірити усьому, що публікують нібито ЗМІ", - пояснив Богдан Яременко і додав, що "далі буде".

Проте вже незабаром Яременко видалив цю публікацію і оприлюднив нову, в якій вибачився за свої дії перед дружиною, дітьми, фракцією та президентом.

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