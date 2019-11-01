Смог перетворив Делі на "газову камеру". Влада запровадила надзвичайний стан

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Забруднення повітря в столиці Індії сягнуло настільки небезпечного рівня, що влада змушена була запровадити в місті надзвичайний стан.

Спеціальна комісія Верховного суду запровадила обмеження в самому Делі, а також у кількох сусідніх штатах: призупинені всі будівельні роботи і заборонено запускати салюти.

Міські школи закрилися принаймні до найближчого вівторка. Школярам і їхнім батькам вже видали понад п'ять мільйонів респіраторів.

Голова міського уряду Арвінд Кеджрівал сказав, що столиця перетворюється на "газову камеру".

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Жителі Делі публікують в соцмережах фото та відео, зроблені в місті, і жаліються на ситуацію, яка з кожним роком стає все гіршою.

Причиною різкого погіршення екологічної ситуації стали фермери, які палять стерню, що залишилася на полях після збору врожаю.

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У північних районах Індії у листопаді та грудні щороку спалюється понад 23 мільйони тонн таких відходів сільгоспвиробництва на території 80 тисяч квадратних кілометрів.

Ситуацію ще більше погіршують численні салюти, які жителі міста запускають на честь індуїстського свята Дівалі, будівельне сміття, а також шкідливі викиди фабрик і транспортних засобів.

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У складі смогу, що окутав Делі, є діоксид вуглецю, азот і сірка.

Небезпека полягає ще й у тому, що деякі частинки смогу дуже дрібні і, потрапляючи в організм людини, можуть осідати в легенях, а в деяких випадках - потрапляти прямо в кровоносну систему.

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