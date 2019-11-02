Сучасне рабство через соцмережі. Як продають і купують хатніх робітниць у Кувейті

Image caption Тисячі хатніх робітниць продають і купують на Близькому Сході через додатки для смартфонів

Ви не побачите цих жінок на вулицях Кувейту. Їх не видно, не чути, вони не мають практично жодних прав і не можуть покинути країну. Їх продають і перепродають будь-кому, хто готовий за це платити.

Найпростіше їх знайти в додатку для смартфона: в ньому їх тисячі, розсортованих за кольором шкіри і ціною - у кілька тисяч доларів.

Розслідування Арабської служби ВВС виявило успішний чорний ринок, де купують і продають низькокваліфіковані робочі руки. А додатки знаходяться у вільному доступі в Google Play і Apple App Store. Хатніх робітниць можна шукати і в Instagram за ключовими гештегами.

Влада Кувейту заявила, що офіційно викликала власників кількох облікових записів в соціальних мережах, які продавали хатніх працівниць як рабинь.

Ринок рабів

"Фактично це онлайн-ринок рабської сили, - каже спецпредставник ООН з проблем сучасних форм рабства Урміла Бхула. - І якщо Google, Apple, Facebook або інші компанії поширюють ці додатки, їх необхідно притягнути до відповідальності".

Дев'ять з десяти домогосподарств Кувейту користуються послугами хатніх робітниць. Вони приїздять до країн Перської затоки з найбідніших куточків планети, сподіваючись заробити, щоб надсилати гроші своїм родинам на батьківщину.

Image caption Спецпредставниця ООН Урміла Бхула вважає, що це - сучасна форма рабства

Журналісти Арабської служби BBC представлялись подружжям, що недавно приїхало до Кувейту. Вони поспілкувались з 57 користувачами таких додатків, і відвідали понад десяток людей, які намагалися продати своїх хатніх працівниць через популярний додаток для торгівлі 4Sale.

Продавці практично одностайно радили конфіскувати паспорти працівниць і обмежувати їх в доступі до телефону.

Додаток 4Sale дає можливість сортувати людей за кольором шкіри та ціновою категорією.

Працівникам ВВС часто доводилося стикатися з коментарями на кшталт "індіанки - найбрудніші".

Порушення прав людини

Користувачі програми, які вважаються "власниками" хатніх працівниць, рекомендували нашим колегам позбавляти жінок базових цивільних прав, приміром, не давати їм жодної хвилини відпочинку.

Один з користувачів, поліцейський, так рекламував домробітницю, від якої хотів позбутися: "Повірте, вона дуже мила. Вона весь час посміхається. Навіть якщо ви змушуєте її працювати до п'ятої ранку, вона не вимовить жодного слова заперечення".

Ця людина розповіла ВВС, що хатні робітниці - це товар: "Люди купують служницю за 600 динарів (Приблизно 2 тис. доларів. - Ред.), і потім продають за тисячу (Приблизно 3300 доларів. - Ред.)".

Image caption Арабська служба ВВС таємно записала розмови з людьми, які продають хатніх робітниць у Кувейті

Він дав ще одну корисну пораду: "Паспорт їй не давайте. Ви - її спонсор. Навіщо давати їй паспорт?"

Одного разу команді ВВС запропонували 16-річну дівчинку. Назвемо її Фату.

Її переправили до Кувейту з Гвінеї, вона працювала служницею пів року, хоч місцеве законодавство вимагає, щоб хатні робітниці були не молодші 21 року.

Розписуючи чесноти Фату, господиня окремо напирала на те, що не давала їй вихідних, відібрала її паспорт і телефон та не дозволяла одній виходити з дому. Все це суперечить законодавству Кувейту.

З дозволу спонсора

"Це хрестоматійний приклад сучасного рабства, - каже Урміла Бхула. - Дитина продається і купується як рухоме майно".

У більшості країн затоки хатніх робітниць привозять в країну спеціальні агентства і ставлять їх на облік у державній організації.

Потенційні роботодавці платять агентству комісійні та стають офіційними спонсорами робітниць.

В рамках цієї системи (вона називається "Кафа") служниця не може змінити або залишити місце роботи або виїхати з країни без дозволу спонсора.

Ухвалений у 2015 році в Кувейті комплекс законів щодо захисту прав хатніх робітниць - один з найбільш суворих в регіоні. Але сподобався він далеко не всім.

Image caption 16-річна Фату (псевдонім) з Гвінеї і жінка, яка намагалася продати її журналістам ВВС

Додатки на кшталт 4Sale дозволяють роботодавцям вигідно продавати свій статус спонсора. Таким чином офіційні агентства взагалі залишаються "за бортом", а натомість формується чорний ринок, на якому права жінок нікого не цікавлять.

Цей ринок процвітає не лише в Кувейті.

Розслідування в Саудівській Аравії виявило сотні жінок, яких продають і купують на інший популярній онлайн-платформі - Haraj. І ще сотні домашніх працівників опинилися в Instagram, яким володіє Facebook.

"Справжнє пекло"

Команда ВВС поїхала до Гвінеї, щоб спробувати зв'язатися з родиною Фату.

Щорічно сотні жінок нелегально привозять з Гвінеї до Кувейту для роботи служницями.

"Кувейт - це справжнє пекло", - згадує одна колишня служниця, яку господиня змушувала спати в корівнику. "У Кувейті дуже погано, - каже інша хатня робітниця. - Ні сну, ні їжі - нічого".

Image caption Команда ВВС відвідала рідне місто Фату, столицю Гвінеї - Конакрі.

Кувейтська влада знайшла Фату і відправила її у державний притулок для хатніх робітниць. Два дні потому її, як неповнолітню, депортували назад до Гвінеї.

Вона розповіла ВВС: "Вони кричали на мене, назвали твариною. Було боляче і прикро, але нічого зробити я не могла".

Фату повернулася до школи в Конакрі, столиці Гвінеї. Журналістам ВВС, які її відвідали, вона сказала: "Мені так добре! Навіть думати про це приємно. Моє життя налагоджується, здається, я ніби вирвалася з рабства".

Видалений гештег

Уряд Кувейту заявляє, що "перебуває в стані війни" з таким ставленням до хатніх робітниць, а згадані додатки будуть "ретельно вивчені".

Там додали, що офіційно викликали власників кількох облікових записів у соціальних мережах, які продавали домашніх працівників як рабинь.

Їм наказали прибрати рекламу в інтернеті, змусили підписати юридичне зобов'язання та пообіцяти більше не займатися такою "работоргівлею".

Однак проти жінки, яка намагалася продати журналістам ВВС Фату, кримінальну справу поки не порушили, а сама вона на наші запити не відповіла.

ВВС зв'язалася з авторами додатків і компаніями, на чиїх платформах вони поширюються. 4Sale видалив розділ "хатні робітниці", а Facebook заборонив гештег "#служницінапродаж" ("خادمات للتنازل#").

Саудівська платформа Haraj на запит ВВС не відповіла.

І Google, і Apple заявили ВВС, що подібному сервісу не місце в їхніх магазинах додатків, і що вони активно взаємодіють з розробниками, щоб покласти край нелегальній діяльності на своїх платформах.

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