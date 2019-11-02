Чоловік 10 років зберігав бургер з McDonald's, а він - як "живий"
Коли 2009 року McDonald's закрив всі свої ресторани в Ісландії, один чоловік вирішив купити свій останній гамбургер і картоплю фрі.
"Я чув, що їжа з McDonald's ніколи не розкладається, тому просто хотів перевірити, чи це правда", - розповів Хьортур Смарасон AFP.
Цього тижня виповнюється 10 років від дня покупки, а все виглядає так, ніби його вчора приготували.
"Історичний екземпляр" гамбургера і картоплі фрі наразі зберігається у хостелі Snotra House, що на півдні Ісландії.
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А допитливі спостерігачі можуть подивитись стрімінг з хостела, на якому добре видно, як сьогодні виглядають десятирічні страви з McDonald's.
"Старий все ще там, почувається нормально. Та й виглядає досить непогано", - розповів BBC News власник хостелу Сіггі Сигурдур. - Це все, звичайно, смішно, але змушує замислитись про те, що ми їмо. Цвілі немає, лише паперова обгортка трохи пожовкла".
У хостелі стверджують, що люди з усього світу приїздять до них, щоб "відвідати" гамбургер, а їхній вебсайт отримує до 400 тисяч заходів щодня.
За свою коротку біографію бургер та картопля фрі змінили не одну домівку.
Спочатку Хьортур Смарасон зберігав їх у пластиковому пакеті у себе в гаражі.
Коли за три роки він побачив незначну зміну у стані продуктів, вирішив віддати їх до Національного музею Ісландії.
У музеї ж пояснили, що не мають технічної можливості зберігати продукти харчування і повернули їх власнику.
"Гадаю, вони помилялися, тому що цей гамбургер сам себе зберігає", - прокоментував рішення музею Хьортур Смарасон.
Після мандрівок по різних готелях у Рейк'явіку, бургер та картопля фрі нарешті "оселилися" у хостелі на півдні острову.
Їхні фото в соцмережах викликали дискусію про продукти, які можуть зберігатися практично вічно.
"Наш вчитель з охорони здоров'я зробив те саме - просто залишив їх на полиці", - написала користувачка в Twitter. - Минули роки, а вони навіть не поцвіли, тому що, очевидно, не мали достатньої кількості поживних речовин для мікробів".
Хьортур Смарасон - не перший, хто експериментує з їжею з McDonald's.
Приміром, Карен Ханрахан купила гамбургер у 1996 році, а 14 років по тому заявила, що він виглядає так само, як того дня, коли вона його придбала.
У 2010 році нью-йоркська фотографка Саллі Девіс купила Happy Meal і фотографувала їжу щодня протягом пів року.
Вона стверджує, що їжа не мала жодних ознак псування - не гнила, не пліснявіла, не мала неприємного запаху.
Відео на YouTube, де порівнюють розкладання гамбургерів і картоплі фрі з низки ресторанів протягом двох місяців, набрало майже вісім мільйонів переглядів.
У 2013 році McDonald's заявив, що "у правильному середовищі наші гамбургери, як і більшість інших продуктів харчування, можуть розкладатися", але без вологи на них "навряд чи з'явиться цвіль, бактерії та продукти розкладу".
Бьорн Адальбьорнссон з університету Ісландії підтвердив це пояснення, заявивши AFP, що без вологи "їжа просто висихає".
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