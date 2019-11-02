Не хотів, щоб онуки думали на українській - що розповів і про що промовчав Цемах в інтерв'ю Вишинському

Копирайт изображения "Россия сегодня" Image caption Володимира Цемаха затримали українські спецслужби у Сніжному (територія самопроголошеної "ДНР") і доправили до Києва. У вересні його в рамках обміну полоненими передали Росії

У п'ятницю російське "РИА Новости" опублікували інтерв'ю "зенітника ДНР" Володимира Цемаха, яке записав керівник "РИА Новости - Украина" Кирило Вишинський.

Обох у вересні обміняли на українських в'язнів у РФ і доправили літаком до Москви.

Це інтерв'ю стало першою великою появою Володимира Цемаха у медіа після обміну.

Самого Цемаха вважають одним з ключових свідків по справі збитого малазійського рейсу MH17. Однак цієї теми Цемах та Вишинський у своїй розмові торкалися мало.

"Начальник ППО"

Копирайт изображения "Россия сегодня" Image caption Інтерв'ю брав Кирило Вишинський, якого в Україні судили по справі про держзраду і разом з Цемахом обміняли у вересні

На початку інтерв'ю Кирило Вишинський, якого в Україні звинувачували у державній зраді, назвав Володимира Цемаха "одним з самих відомих пасажирів" літака з російськими в'язнями.

"І мені страшно хотілося дізнатися вашу історію, тому що вас зробили чи не головним свідком по справі збитого "Боїнга", - відзначив Вишинський.

Володимир Цемах коротко розповів про свою біографію: навчався у полтавському зенітно-ракетному училищі, потім два роки і три з половиною місяці воював в Афганістані, а далі служив до 1992 року на Далекому Сході, після чого повернувся у рідне місто Сніжне.

Також він розповів, як потрапив до "ополчення ДНР" у червні 2014 року: "Підійшов до коменданта міста: я потрібен? Ну, каже, так - ось "зушки" стоять".

За його словами, "протиповітряна оборона" (ППО) Сніжного мала на озброєнні дві "зушки" ( зенітні установки) та два ПЗРК (переносні зенітно-ракетні комплекси).

Звідки вони взялися влітку 2014 року в "ополченців ДНР", Кирило Вишинський не запитував, а Володимир Цемах не уточнював.

Україна звинувачує Росію у тому, що вона з весни 2014 року постачає зброю проросійським формуванням "ДНР" і "ЛНР", зокрема і засоби ППО. Кремль це заперечує.

Про "Боїнг" дізнався "як усі"

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Відповідаючи питання Вишинського про те, коли Цемах дізнався про збитий малайзійський "Боїнг", "ексзенітник ДНР" відповів: "Як і всі. Що було відомо населенню, то і мені. Дізнався про те, що сталося, або ввечері, або навіть на наступний день зранку".

Далі Кирило Вишинський перевів розмову на тему про те, як довго Володимир Цемах служив в "ополченні ДНР", і той відповів, що пішов зі служби у 2017 року через травму хребта.

Більше Вишинський про малайзійський рейс MH17 не запитував.

Однак сам Володимир Цемах ще раз торкнувся цієї теми ближче до кінця інтерв'ю, коли оцінював дії СБУ та Генпрокуратури.

"Це "безпередєл", за великим рахунком. Адже у них проти мене нічого немає і бути не може. Адже я не брав участі у цих подіях. І намагатися мене зробити якимось цапом-відбувайлом - ні, не цікаво", - завірив Володимир Цемах.

Утім, в інтерв'ю 2015 року каналу Раменського відділення російської партії "Родіна" він більш детально розповідав про "Боїнг" і події липня 2014 року.

Зокрема пригадував, як витягував тоді якогось "пацана" та щось ховав (що саме - автори оригінального відео перекрили звуковим сигналом).

Копирайт изображения Раменське відділення "Родіна" / Currenttime.tv Image caption Скріншот з видаленого інтерв'ю Цемаха YouTube-каналу одному з відділень російської партії "Родіна"

За мімікою та контекстом журналісти зробили висновок, що насправді Цемах розповідав про "Бук", з якого, за версією міжнародного слідства, збили "Боїнг", та евакуацію принаймні одного з членів його екіпажу ("пацана"). Згодом до таких самих думок дійшли і розслідувачі з міжнародної групи Bellingcat.

"Я вам навіть покажу, де він ставав і де я його забирав", - сміючись тоді говорив Цемах.

Саме відеоінтерв'ю з YouTube Раменського відділення партії "Родіна" прибрали після того, як Цемах опинився у СБУ.

Кирило Вишинський про те відео 2015 року та описані у ньому події, не згадував, і не запитував, що ж саме Володимир Цемах ховав і кому допомагав у липні 2014 року.

Чому пішов на війну

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Володимир Цемах пояснив, що пішов воювати, щоб людей на Донбасі не "змушували" думати українською

"Це 26 червня 2014 року, коли я вже зрозумів, що цей цирк у Краматорську та Слов'янську не завершиться так просто. Я зрозумів, що українська влада не заспокоїться. Вони не захотіли розмовляти з народом і вирішили заговорити з позиції сили", - відзначив Володимир Цемах.

Однак він не згадав про те, що збройний конфлікт на Донбасі фактично почався з захопленням відділку міліції та міськради у Слов'янську групою на чолі з ексспівробітником російського ФСБ Ігорем Гіркіним (Стрєлковим).

"Якщо так подумати - щоб онуки мої думали не на моїй мові - на українській могли змусити. Це неправильно, я вважаю… Тому довелося йти в ополчення", - пояснив Володимир Цемах.

Інтерв'ю проводилось російською, хоча офіційно і Володимир Цемах, і Кирило Вишинський вважаються українськими громадянами.

Цемах не вважає, що вчинив якийсь злочин проти України.

"Ну, був я начальником ППО (Протиповітряної оборони. - Ред.). Але я пояснював, що я, за великим рахунком, налякав їхню авіацію. Вони один раз тут політали, й більше в районі Сніжного літаки не літали... Назва у мене була, що я "начальник ППО". Але це навіть взводом назвати важко, за великим рахунком", - наголосив колишній "зенітник ДНР".

"Реально я не вважаю себе терористом. Я захищав свій дім", - впевнений Володимир Цемах.

Пропозиції від Нідерландів

Копирайт изображения УНЫАН Image caption Цемах у суді в Києві

За словами Цемаха, під час допитів у СБУ представники голландської і австралійської поліції, які ведуть справу по MH17, пропонували йому громадянство і будинок в Нідерландах.

"Пропонували програму захисту свідків. Пропонували громадянство, будиночок у Голландії. Чомусь - чому не в Австралії, мене це здивувало. Ну я торгуватися не став", - жартуючи пригадував Володимир Цемах.

"Я де народився, там і пригодився. Якщо я з Хабаровська сюди повернуся, то мені все ж ближчі рідні місця", - додав він.

Цемах також відзначив, що Генпрокуратура України готувала його до довічного ув'язнення: "Представник Генпрокуратури, він чомусь мене дуже любив, постійно лякав пожиттєвим ув'язненням".

"Перед допитом представник Генпрокуратури при ньому (представнику Нідерландів - Ред.) каже мені: ти ж дивись, ти не на обмін, тобі лише пожиттєве світить. Але дуже багато що буде залежати від того, які відповіді ти даси оцім товаришам (представникам поліції Нідерландів і Австралії. - Ред.), - розповів Цемах.

"Акт тероризму"

Копирайт изображения vk Image caption Під фото, які поширили у соцмережах, вказувалося, що так Володимир Цемах виглядав після затримання

Володимир Цемах розповів, що затримали його українські спецслужби вдома у Сніжному й зробили два уколи транквілізатора. Пізніше ще раз вкололи "перед Донецьком".

Далі його на візку переправили на українську сторону, причому потрапили під мінометний обстріл - за твердженням Цемаха, зі сторони ЗСУ.

"З мішком на голові пробігли з півкілометра до автобуса. Тиск поміряли: 190 на 110. Сказали: бувай здоровий, нормально. Голову перебинтували. І відправили на мікроавтобусі одразу в Київ", - пригадав Володимир Цемах.

На питання Кирила Вишинського про те, чи буде звертатися до міжнародного суду, Цемах відповів: "Розглядаю таку можливість".

"Взагалі, я вважаю, що це акт тероризму української держави щодо мене", - резюмував "зенітник ДНР".

Нідерланди офіційно зверталися до Києва з проханням не передавати Володимира Цемаха Росії, адже він був фактично єдиною особою, яка ймовірно причетна до збитого малайзійського "Боїнга" і була затримана.

Утім у команді президента Зеленського запевнили, що Цемах дав достатньо свідчень по справі.

За неофіційними даними, вимога Москві включити Володимира Цемаха до списків на обмін була однією з ключових умов, без якої весь процес з повернення українських в'язнів з Росії міг зірватися.

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