У Дрездені оголосили "надзвичайну нацистську ситуацію". Що це означає?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Антиісламський рух PEGIDA зародився саме у Дрездені

Муніципальна рада міста Дрездена у східній Німеччині схвалила резолюцію про "надзвичайну нацистську ситуацію", заявивши, що проблема ультраправих в місті є дуже серйозною.

Християнські демократи - партія Ангели Меркель - голосували проти і вказали, що "страхітливий" вираз в документі по суті є мовленнєвою помилкою.

Дрезден, столиця Саксонії і кандидат на отримання статусу Європейської культурної столиці 2025 року, вже давно вважається своєрідним оплотом ультраправих. Зокрема, саме в ньому з'явився антиісламський рух PEGIDA.

Члени міської ради схвалили резолюцію, в якій говориться, що потрібно робити більше, щоб впоратися з проблемою. Однак критики кажуть, що міська влада зайшла вже занадто далеко.

Що означає "надзвичайна нацистська ситуація"?

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"Надзвичайна нацистська ситуація (німецькою Nazinotstand) по аналогії з кліматичною надзвичайною ситуацією означає, що у нас серйозні проблеми. Відкрите демократичне суспільство під загрозою", - заявив BBC News член місцевої ради Макс Ашенбах, який і вніс резолюцію.

Сам Ашенбах - з сатиричної політичної партії Die Partei (політичний проект з симпатією до лівих ідей, створений як "партія-жарт", але у 2019 році її представники пройшли до Європарламенту). Він заявив, що політики роблять для боротьби з ультраправими недостатньо.

"Запит був спробою змінити це. Я також хотів дізнатись, з якими людьми я працюю в міській раді Дрездена", - додав він.

Автори резолюції зазначають, що "правих екстремістських поглядів і дій стає все більше", і закликають місто допомогти жертвам насильства ультраправих, захищати меншини й зміцнювати демократію.

Макс Ашенбах заявив, що цей крок продемонстрував, що міська рада прагне до розвитку "вільного, ліберального, демократичного суспільства, яке захищає меншини та рішуче виступає проти нацистів".

Як оголосили "надзвичайну нацистську ситуацію"?

Резолюція Макса Ашенбаха була винесена на голосування у міській раді в середу ввечері. Її схвалили 39 голосами, 29 депутатів були проти.

Серед противників резолюції були і члени Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який очолює на федеральному рівні правлячу тут коаліцію.

У ХДС резолюцію описали як "виключно політичну символіку" і назвали грізні вислови у документі - "мовленнєвою помилкою", пише німецьке агентство DPA.

Представники ХДС поки що не відповіли на запит BBC News про коментарі.

Німецькі ліберальні "Вільні демократи" (FDP) підтримали резолюцію, проте один з членів ради розкритикував термін "надзвичайна нацистська ситуація", заявивши, що він навряд чи допоможе Дрездену отримати статус Європейської культурної столиці.

Ашенбах розповів, що місто не зобов'язане робити якісь дії через резолюцію, проте "у теорії, існуючим заходам треба приділити більше уваги, і з урахуванням цього повинні прийматися майбутні рішення".

Кай Арцхаймер, німецький професор політології, який багато писав про ультраправий екстремізм, заявив, що головний результат резолюції - символічний, проте у підсумку це може призвести до виділення значних коштів на програми по боротьбі з екстремізмом.

"Я не думаю, що якесь інше німецьке місто оголошувало ю про "надзвичайну нацистську ситуацію". Але резолюції проти ультраправого екстремізму - не така вже й рідкість", - розповів він.

Як Дрезден пов'язаний з ультраправими?

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Дрезден давно відомий своїми зв'язками з ультраправими.

На початку 1990-х неонацистські групи влаштовували там мітинги, щоб нагадати про "бомбардувальний голокост" - руйнівні бомбардування Дрездена авіацією союзників у 1945 році, внаслідок яких загинуло багато цивільних.

Як розповідає Арцхаймер, ці групи потім поширили свій вплив у сусідніх районах та у південній Саксонії.

Федеральна земля Саксонія довгий час була головною базою підтримки ультраправої "Національної демократичної партії", а тепер і ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

На виборах у Саксонії у вересні AfD посіла друге місце і набрала 27,5% голосів - на 17,8% більше, ніж у 2014 році.

Саме у Дрездені в 2014 році з'явився антиісламський рух PEGIDA ("Патріотичні європейці проти ісламізації Заходу")

І тут вони проводили свої мітинги.

Прихильники PEGIDA заявляли, що людям потрібно відкрити очі на загрозу ісламських екстремістів. Вони вимагали, щоб Німеччина обмежила імміграцію, й звинувачували владу у невиконанні діючих законів.

Разом з тим, в місті проходили і великі мітинги проти PEGIDA.

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