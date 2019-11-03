"Йому стало соромно". Як музикантові повернули скрипку вартістю 320 тис. доларів

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300-річну скрипку вартістю 320 тис. доларів, яку музикант Стівен Морріс забув у поїзді на півдні Лондона, повернули законному власникові.

Інструмент передали музикантові на парковці супермаркету після таємних переговорів. За процесом стежили поліцейські у штатському.

Чоловік, який повернув скрипку, зізнався, що зробив помилку, і вибачився за це.

Сам пан Морріс каже, що думка про те, що скрипка повернулася, досі не вкладається у нього в голові.

"Я почуваюся втомленим, - зізнається він. - Відтоді, як вона зникла, я майже не спав".

Копирайт изображения Stephen Morris

22 жовтня пан Морріс забув скрипку, зроблену відомим майстром Девідом Теклером у 1709 році, у поїзді, що прямував із Лондона до Орпінгтона.

Музикант, який записав саундтреки для фільмів про Джеймса Бонда і трилогії "Володар перснів" і працював з Девідом Боуї та Стіві Вандером, був шалено засмучений.

Пізніше транспортна поліція опублікувала зйомку камер спостереження, на якій видно, як якийсь чоловік забирає скрипку, коли поїзд наближається до станції Бромлі Саут.

Поліцейські запропонували цьому чоловікові вийти із ними на зв'язок, схожі заклики лунали і у соцмережах.

Копирайт изображения Stephen Morris Image caption Незадовго до інциденту скрипку відреставрували

Минулого четверга пан Морріс отримав повідомлення у Twitter: "Я упізнав людину на відео. Схоже, я його знаю, і хотів би допомогти. Я по собі знаю, як це - забути цінну річ у поїзді".

Наступного дня із людиною, яка надіслала повідомлення, зв'язалися, і, судячи з усього, нею виявився саме той чоловік, який прихопив із собою скрипку в потязі.

Чоловік, який назвався "Джин" (це не його справжнє ім'я), погодився зустрітися із паном Моррісом у п'ятницю ввечері на парковці супермаркету неподалік станції Бекенгем.

Копирайт изображения Stephen Morris Image caption На скрипці було маркування її автора

В операції, якою керував друг музиканта, колишній поліцейський Майк Пеннет, брали участь співробітники поліції у штатському.

"Майк був головним локомотивом усієї операції", - казав згодом пан Морріс.

Після 10 вечора група поліцейських простежила за тим, як "Джин", молодий чоловік до 30-ти років, підійшов до пана Морріса, потиснув йому руку і передав сумку зі скрипкою.

"Йому було дуже соромно, він сказав, що хотів передати її мені особисто, - розповідає музикант. - Все завершилося якнайкраще".

Скрипка і смичок не постраждали.

У транспортній поліції підтвердили, що не порушуватимуть справу проти чоловіка, оскільки він зробив необхідні кроки, щоб зв'язатися із власником скрипки і повернути її.

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