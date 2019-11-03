Дев'ять дітей ішли до школи і підірвались на міні. Трагедія в Афганістані

Копирайт изображения WAKIL KOHSAR Getty Images Image caption За даними ООН, за останні три місяці було вбито 1174 афганських цивільних. На фото - вулиця Кабула, жовтень 2019 року

Дев'ять дітей загинули внаслідок вибуху міни на дорозі на північному сході Афганістану, коли вони йшли до школи.

Діти - вісім хлопчиків та дівчинка віком від семи до десяти років - випадково наступили на свідомо встановлену там міну, повідомили чиновники.

Відповідальність за встановлення міни поки що ніхто на себе не взяв.

Минулого місяця ООН заявила, що за останні три місяці було вбито 1174 афганських цивільних.

Понад 3 тисячі людей також постраждали за цей період, зазначили в організації.

"Сьогодні вранці о 8:30 внаслідок вибуху міни трагічно загинули дев'ять школярів", - заявив агенції AFP Джавад Гейрі, речник губернатора провінції Тахар.

Він стверджував, що пристрій на дорозі встановили таліби, які протягом кількох тижнів контролювали провінцію Тахар, перш ніж афганські сили нещодавно відновили над нею контроль.

Бойовики регулярно встановлюють такі пристрої під час відступу, сподіваючись, що вони спрацюють під час наступу сил безпеки.

У русі Талібан інцидент не коментували.

У травні минулого року в південній провінції Газні вибух міни убив сімох дітей та поранив іще двох.

У лютому в провінції Лагман загинули семеро дітей та ще 10 були поранені внаслідок вибуху міни, якою вони гралися.

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