Airbnb заборонила здавати будинки для вечірок після вбивства п’ятьох людей
Компанія Airbnb заборонила здавати житлові будинки для проведення вечірок після того, як минулого тижня в орендованому будинку в Каліфорнії було вбито п'ятьох людей.
Голова компанії Браян Ческі повідомив у Twitter, що Airbnb планує вжити заходів, аби запобігти вечіркам, які не дозволені власниками будинків.
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31 жовтня у будинку, який був орендований в місті Орінда, що неподалік Сан-Франциско, внаслідок стрілянини загинули троє людей, ще двоє незабаром померли у лікарні від отриманих поранень.
Будинок орендували нібито для невеликої групи гостей, але потім в Instagram його стали рекламувати як місце проведення вечірки з нагоди Гелловіну. На неї прийшло понад 100 людей.
Власник будинку не давав дозволу на проведення цієї вечірки.
Усім загиблим було менш як 30 років. Поліції поки не вдалося арештувати або хоча б опізнати підозрюваних. У будинку знайшли два пістолети.
Голова Airbnb пообіцяв, що відтепер компанія буде ретельніше перевіряти бронювання будинків з високим рівнем ризику.
Зокрема, сказав Ческі, Airbnb буде судитися з тими, хто порушує правила бронювання.
Реагуючи на чергову стрілянину, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав Конгрес схвалити жорсткіші закони про володіння зброєю.
"Звістка про загибель цих людей буде майже непоміченою в новинах за сьогодні. Ось як притупилися наші емоції", - сказав він.
"Те, що сталося у четвер вночі в Орінді, жахливо. Я висловлюю співчуття близьким загиблих і сусідам, яких також зачепила ця трагедія. Ми зробимо все, аби підтримати їх", - запевнив голова Airbnb.
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