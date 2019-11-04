Airbnb заборонила здавати будинки для вечірок після вбивства п’ятьох людей

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Компанія Airbnb заборонила здавати житлові будинки для проведення вечірок після того, як минулого тижня в орендованому будинку в Каліфорнії було вбито п'ятьох людей.

Голова компанії Браян Ческі повідомив у Twitter, що Airbnb планує вжити заходів, аби запобігти вечіркам, які не дозволені власниками будинків.

31 жовтня у будинку, який був орендований в місті Орінда, що неподалік Сан-Франциско, внаслідок стрілянини загинули троє людей, ще двоє незабаром померли у лікарні від отриманих поранень.

Будинок орендували нібито для невеликої групи гостей, але потім в Instagram його стали рекламувати як місце проведення вечірки з нагоди Гелловіну. На неї прийшло понад 100 людей.

Власник будинку не давав дозволу на проведення цієї вечірки.

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Усім загиблим було менш як 30 років. Поліції поки не вдалося арештувати або хоча б опізнати підозрюваних. У будинку знайшли два пістолети.

Голова Airbnb пообіцяв, що відтепер компанія буде ретельніше перевіряти бронювання будинків з високим рівнем ризику.

Зокрема, сказав Ческі, Airbnb буде судитися з тими, хто порушує правила бронювання.

Реагуючи на чергову стрілянину, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом закликав Конгрес схвалити жорсткіші закони про володіння зброєю.

"Звістка про загибель цих людей буде майже непоміченою в новинах за сьогодні. Ось як притупилися наші емоції", - сказав він.

"Те, що сталося у четвер вночі в Орінді, жахливо. Я висловлюю співчуття близьким загиблих і сусідам, яких також зачепила ця трагедія. Ми зробимо все, аби підтримати їх", - запевнив голова Airbnb.

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