Глава McDonald's пішов у відставку через стосунки з працівником

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Виконавчий директор Mcdonald's Стів Істербрук пішов у відставку через стосунки з працівником, оскільки це суперечить корпоративній етиці компанії.

У McDonald's заявили, що це рішення було схвалене за обопільною згодою сторін.

У листі, який пан Істербрук відправив працівникам корпорації, він підтвердив наявність стосунків і назвав це помилкою.

"Враховуючи цінності компанії, я погоджуюсь з радою директорів, що мені пора рухатися далі", - написав він.

52-річний Істербрук розпочав кар'єру в McDonald's ще у 1993 році з посади менеджера і поступово отримував все вищі й вищі посади.

У 2011 році він на деякий час залишив McDonald's і керував кількома іншими мережами фастфудів. У 2013 він знову повернувся до McDonald's - цього разу на посаду голови представництва компанії у Британії на Північній Європі.

У 2015 він став виконавчим директором McDonald's.

Рада директорів проголосувала за відставку Істербрука у п'ятницю.

Минулого року з посади зі схожих причин пішов керівник Intel Браян Кржаніч, який так само мав стосунки з працівником компанії. Він очолював Intel з 2013 року.

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