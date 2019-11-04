Ірина Луценко відмовляється від депутатського мандата
Ірина Луценко написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата.
Про це BBC News Україна повідомили джерела з її оточення.
Причиною рішення пані Луценко, за попередніми даними, є стан здоров'я.
- Луценко готовий свідчити в Конгресі: "Чому б ні. Я нічого не боюся"
- Юрій Луценко: "Мені страшно за мою країну"
Про таке рішення пані Луценко повідомило джерело і в партії "Європейська солідарність". Очікується, що у понеділок вона офіційно про це оголосить.
Ірина Луценко була народним депутатом трьох скликань Верховної ради: у 2012 році вона обралася до парламенту за списком "Батьківщини", у 2014 - "Блоку Петра Порошенка", у 2019 - "Європейської солідарності".
В разі, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти Ірина Никорак, 26-й номер у списку "ЄС". Наразі вона є депутаткою Київради, до цього працювала на юридичних посадах в кількох приватних компаніях.
Наприкінці серпня з посади генпрокурора було звільнено чоловіка пані Луценко, Юрія Луценка.
У вересні українські ЗМІ повідомили, що проти нього відкрили кримінальну справу.
Тоді ж прессекретарка Луценка Лариса Сарган повідомляла, що він поїхав до Великої Британії - за її словами, вчити англійську.
Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!