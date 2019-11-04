Ірина Луценко відмовляється від депутатського мандата

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Ірина Луценко написала заяву про дострокове складання повноважень народного депутата.

Про це BBC News Україна повідомили джерела з її оточення.

Причиною рішення пані Луценко, за попередніми даними, є стан здоров'я.

Про таке рішення пані Луценко повідомило джерело і в партії "Європейська солідарність". Очікується, що у понеділок вона офіційно про це оголосить.

Ірина Луценко була народним депутатом трьох скликань Верховної ради: у 2012 році вона обралася до парламенту за списком "Батьківщини", у 2014 - "Блоку Петра Порошенка", у 2019 - "Європейської солідарності".

В разі, якщо заяву Луценко схвалить парламент, її місце в Раді має зайняти Ірина Никорак, 26-й номер у списку "ЄС". Наразі вона є депутаткою Київради, до цього працювала на юридичних посадах в кількох приватних компаніях.

Наприкінці серпня з посади генпрокурора було звільнено чоловіка пані Луценко, Юрія Луценка.

У вересні українські ЗМІ повідомили, що проти нього відкрили кримінальну справу.

Тоді ж прессекретарка Луценка Лариса Сарган повідомляла, що він поїхав до Великої Британії - за її словами, вчити англійську.

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