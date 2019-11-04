Maruv отримала престижну нагороду MTV. Але як російська співачка

Копирайт изображения Maruv / Facebook

Українська співачка Анна Корсун, відома як Maruv, здобула престижну премію MTV Europe Music Awards. Щоправда, відзначили її в номінації для російських виконавців.

На сайті премії йдеться, що на перемогу в цій категорії також претендували російські виконавці Face, Little Big, Noize MC та Zivert.

Переможцями в основних номінаціях MTV Europe Music Awards визнали зокрема Ніккі Мінаж, Біллі Айліш, Шона Мендеса, а також гурт Green Day.

На початку року Maruv опинилася в центрі гучного скандалу довкола пісенного конкурсу Євробачення: за результатами голосування журі та глядачів, вона перемогла у фіналі Національного відбору, проте потрапила під хвилю критики - передусім через її виступи в Росії - і зрештою відмовилася від участі в конкурсі.

Як розгортався скандал?

Після виступу Maruv в Нацвідборі ведучий шоу Сергій Притула запитав співачку, як її патріотизм співіснує з виступами в Росії. Maruv на це заявила, що у виступах в РФ немає нічого поганого, додавши, що своїми піснями вона несе мир і об'єднує народи.

"Євробачення" для цього і створювали, щоб країни об'єднувались, щоб ділились культурою. Це в першу чергу пісенний конкурс, а не політичні вибори", - сказала тоді Maruv.

Частину суспільства позиція співачки не задовольнила: багато хто почав закликати Національну суспільну телерадіокомпанію України - організатора Нацвідбору - не пускати Maruv на Євробачення попри те, що вона перемогла в національному конкурсі.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У фіналі українського нацвідбору на Євробачення перемогла співачка Maruv з піснею "Siren Song". Але на конкурс все одно не поїхала

Згодом НСТУ висунуло співачці умову: контракт підпишуть лише в тому разі, якщо вона відмовиться від концертів в сусідній країні як до Євробачення, так і на три місяці після нього.

Під шквал критики зрештою потрапила й сама НСТУ, яку звинуватили у переписуванні правил після гри.

У результаті Maruv контракт не підписала. Щоправда, за її словами, справа була не в російських концертах - відмовитися від них вона готова, - а в інших умовах договору, які вона вважає "кабальними".

НСТУ намагалася відправити на Євробачення кількох інших учасників конкурсу, але вони по черзі відповіли відмовами.

Зрештою Україна вирішила взагалі не брати участі в пісенному конкурсі 2019 року.

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