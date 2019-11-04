"Україна - небезпечне місце для художників". Огляд іноземних ЗМІ

Image caption На початку року в Національній академії мистецтв України спалахнув скандал навколо художника Спартака Хачанова. Частина студентів звинуватили виш у цензурі

У понеділок, 4 листопада, іноземна преса пише про таке:

Як склалася доля скандального художника, якому довелося виїхати з України?

Новий курорт Коломойського у Карпатах як тест для Зеленського

Як французька преса реагує на слова Макрона про українців

Хто підказав Трампу теорію про роль Україну у хакерській атаці на США

Скандальний український митець у Фінляндії

The Washington Post нагадало про художника Спартака Хачанова, якого виключили з Національної академії мистецтв України через скульптури чоловічих статевих органів.

Митець із дружиною знайшли притулок у Гельсінкі, де працюють у старій фортеці на одному з островів гавані.

Хачанов розповідає, що йому дали шанс виправитися, якщо він дасть своїм гіпсовим пенісам російську ідентичність. Він відмовився, наголошуючи, що в них також немає "нічого українського".

Натомість, ця робота - погляд на війну як на парад чоловічості, каже художник. Однак йому погрожували націоналісти, а представник праворадикальної організації С14 Сергій Бондар назвав його "моральним дегенератом".

"Я навіть не думав про наслідки, - цитує митця газета. - Я просто виразив те, що було в мене всередині".

Ігор Стодольський, співзасновник організації Митці під Загрозою (Artists at Risk), завдяки якій Хачанови виїхали до Фінляндії, каже, що Україна - "небезпечне місце для митців".

У фортеці Хачанови працюють над серією фотографій, де Спартак зображений голим у позах грецьких атлетів, тримаючи диски в американських та російських кольорах. Хачанову також доручили побудувати монумент жертвам громадянської війни Фінляндії 1918 року.

"Він - молодий художник із великим потенціалом", - каже співзасновниця організації Маріта Муконен.

Однак візи пдружжя - тимчасові, і до 10 листопада вони мають отримати посвідчення на подальше проживання у країні або змінити плани.

"Карпатський тест" Коломойського

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Коломойський хоче побудувати ще один лижний курорт у Карпатах, пише The New York Times.

Мова йде про санаторій на Свидовецькому масиві, який анонсували ще у 2016 році. Він включатиме ліси, внесені до списку світової спадщини ЮНЕСКО, а також джерело ріки Тиса - важливої притоки Дунаю. Через це активісти тривалий час пікетували проти проекту.

Робота над курортом довго затримувалася. Однак нещодавно на масиві почали розбудовувати траси, офіційно пов'язуючи це з плановим ремонтом.

"Опоненти проєкту вбачають у цьому перші конкретні сигнали, що завдяки відновленому впливу Коломойського, одна із найбільш крихких, старовинних та недоступних екосистем дикої природи Європи опинилася під загрозою", - пише видання.

"Свидовець - це тест для нового президента України, який покаже, чи контролює його Коломойський, або навпаки, він незалежний", - цитує газета французько-українську активістку Іріс дель Соль, яка народилася в Карпатах і разом із батьком розпочала екологічну кампанію "Звільни Свидовець", щоб зупинити проєкт.

Речниця президента Юлія Мендель сказала, що Зеленський не втручатиметься у цей проєкт.

Коломойський не відповів на запитання газети щодо причетності до проєкту, а його бізнеспартнер Олександр Шевченко, який керує курортом "Буковель", заперечує, що той має такі наміри, пише газета.

Однак корпоративні дані свідчать про те, що Коломойський є співвласником компанії Skorzonera, яку офіційні державні документи пов'язують із "розвитком детального плану туристичного та рекреаційного комплексу Свидовець".

"Чому Коломойський, хитрий бізнесмен із акціями у найприбутковіших українських компаніях, хотів би потопити сотні мільйонів доларів у ризикованому проєкті із неочевидною вигодою, залишається загадкою", - міркує видання.

"Гра з вогнем" Макрона

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"Еммануель Макрон грається з вогнем" - такий заголовок вийшов у регіональній щоденній французькій газеті L'Est-Éclair після того, як французький президент дав інтерв'ю консервативному тижневику Les Valeurs Actuelles.

У ньому Макрон сказав зокрема що надає перевагу легальним африканським мігрантам над "нелегальними українськими чи болгарськими бандами". Такі слова, пише газета, "не сподобалися" Україні та Болгарії.

"У паніці Макрон зміг уникнути дипломатичної кризи..., заявивши співрозмовникам, що його слова неправильно інтерпретували, - пише видання. - Однак ці випадки мають попередити про небезпеку підігрування МАкрона електорату [правої партії] Національного зібрання".

Після інциденту МЗС України запросило французького посла Етьєна де Понсена до Києва. Той сказав, що Франція не має жодних претензій до українців, які подорожують до цієї країни.

Однак висловлювання Макрона "досі має розголос", наголошує видання. Тож йому варто "не обпекти собі пальці".

Національна газета лівих поглядів Liberation пише в заголовку, що Макрон "ледве уникнув дипломатичної кризи з Україною та Болгарією".

Україна в американських виборах

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Політтехнолог Трампа і Януковича Пол Манафорт під час американських виборів 2016 року просував ідею, що Україна, а не Росія зламала сервери Демократичної партії, пише Guardian, цитуючи свідчення представника Манафорта, частина яких з'явилася в широкому доступі.

Трамп просував цю теорію навіть після того, як обійняв посаду президента.

Однак представниця Білого дому Кіліан Конвей нині прямо не каже, що Трамп підозрює Україну в хакерській атаці: "Він (Трамп. - Ред.) уже казав багато разів. Це могла бути Росія. Це може бути Україна. Це може бути якийсь чоловік із Нью-Джерсі".

За словами заступника голови передвиборчого штабу Трампа, Ріка Гейтса, позиція Манафорта щодо відповідальності України співзвучна з думкою його бізнес-партнера Костянтина Килимника, якого американські чиновники звинувачують у зв'язках із російськими спецслужбами.

Розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера не знайшло достатніх підстав для підтвердження теорії про змову між Трампом і Росією.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу BBC

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