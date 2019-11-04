Копирайт изображения Пресслужба т.зв. "Народної міліції ЛНР" Image caption Попри те, що Кремль усунувся від конфлікту на Донбасі як "внутрішньоукраїнського", російські депутати їздять туди з "робочими поїздками"

Депутат російської Держдуми і лідер партії "Родіна" Олексій Журавльов нещодавно відвідав населені пункти на Луганщині, де пройшло розведення сил. В Україні його візит називають провокацією, однак офіційної реакції МЗС поки що немає.

Раніше цей російський політик вже неодноразово бував у самопроголошених "республіках" на Донбасі та в анексованому РФ Криму, а також звинувачував Україну у тому, що вона "відповідає зігою" на "миротворчі жести" Росії.

Всі поїздки російського депутата на Донбас та у Крим є грубим порушенням українських законів, адже відбувалися через неконтрольовані ділянки кордону.

Тепер українське МЗС готує ракцію на візит Журавльова, який є офіційною особою в Росії.

Станиця Луганська і Золоте-5

Копирайт изображения Facebook Олексія Журавльова Image caption Журавльов на мосту у Станиці Луганській. За ним - інший бік Сіверського Донця та ділянка, з якої у червні відійшли українські військові

Візит Олексія Журавльова до так званої "ЛНР" почався 1 листопада, коли він приїхав на пункт пропуску у Станиці Луганській.

У червні там пройшло перше розведення сил, а зараз українська сторона проводить ремонт мосту через Сіверський Донець.

Журавльов розкритикував українську владу за надто повільну роботу з відновлення мосту - за його словами, українські будівельники не встигнуть завершити будівництво до грудня.

На наступний день російський політик відвідав інший населений пункт, де відбувся другий етап розведення сил - Золоте.

Копирайт изображения Facebook Олексія Журавльова Image caption У Золотому

Там він побував безпосередньо біля ділянки розведення, а також у місцевій школі.

Саме другий його візит викликав шквал критики в українських соцмережах, а також припущення, що російський депутат відвідав ту саму школу, у якій за кілька днів до розведення побував президент України Володимир Зеленський.

Насправді ж Олексій Журавльов приїжджав в одне з передмість Золотого - Золоте-5 (інша назва - Мар'ївка), яке з 2014 року перебуває під контролем формувань "ЛНР".

Саме з Мар'ївки, за даними пресцентру ООС, проросійські сили обстрілюють позиції української армії у сусідньому Золотому-4.

До ділянки розведення №2 у Катеринівці він також підходив з боку сепаратистів.

Копирайт изображения Офіс президента України Image caption Володимир Зеленський за кілька днів до розведення сил також побував в одній зі шкіл у Золотому, але це зовсім інший заклад, ніж той, куди приїжджав Журавльов

Що ж до шкіл, то Зеленський та Журавльов відвідували різні заклади: український президент побував у школі №7, що в Золотому-4, а російський депутат - школу №4 у Мар'ївці.

Копирайт изображения Пресслужба т.зв. "Народної міліції ЛНР" Image caption З сюжету "міліції ЛНР" про візит Журавльова

Відстань між цими освітніми закладами - понад 2,5 км.

"Робочий візит"

Сюжет про візит Журавльова на Луганщину опублікувала так звана "Міліція ЛНР".

"Головна мета візиту російського чиновника - своїми очима побачити, як виконується абсолютне перемир'я на Донбасі", - пояснили там.

Копирайт изображения Facebook Олексія Журавльова Image caption З "главою ЛНР" Леонідом Пасічником

Кремль офіційно намагається максимально дистанціюватися від конфлікту на Донбасі, називаючи його "внутрішньоукраїнським", і заперечує військову підтримку самопроголошених республік.

Водночас на сайті партії "Родина", яку очолює депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов, його поїздку на Донбас назвали "робочим візитом", у програму якої увійшла також зустріч з "лідером ЛНР" Леонідом Пасічником та "депутатами ЛНР".

Що заявляв Журавльов?

Копирайт изображения Facebook Олексія Журавльова

Біля лінії розведення у районі Золотого Олексій Журавльов підтвердив, що "дійсно поки що все дотримується", військові відійшли.

"Для мене це дивно. Але це так, це вперше за стільки років українська сторона вирішила зненацька, буквально за півтори години попередивши, зробила такий крок - відведення військ", - відзанчив лідер партії "Родина".

Однак перебуваючи у школі в Мар'ївці, Журавльов вже звинуватив українських військових у постійних порушеннях перемир'я: "Обстрілюють школу щодня! Покидьки цілеспрямовано ціляться у дітей!"

А на зустрічі з "депутатами ЛНР" російський політик привітав рішення Путіна про спрощення процедури видачі паспортів РФ жителям донбаських "республік".

Але поскаржився, що цього замало: "Треба йти далі, не зупинятися".

Олексій Журавльов вже неодноразово бував на Донбасі - наприклад, підконтрольні сепаратистам медіа повідомляли, що у березні минулого року він "потрапив під обстріл ЗСУ біля Ясинуватої".

Журавльов також відомий своїми висловлюваннями про Україну.

Наприклад, за день до свого нинішнього візиту на Луганщину, Олексій Журавльов розповідав про "зіги" з боку офіційного Києва на газових переговорах з РФ.

"Москва вже вкотре здійснює щодо Києва миротворчий жест, закликає до здорового глузду. Київ знову відповість психопатичною "зігою"? - писав він у Facebook.

Так само неодноразово бував лідер партії "Родина" в анексованому Росією Криму.

"Чомусь завжди відчував, що Крим, Севастополь - це невід'ємна частина не тільки Росії, але і невід'ємна частина мене, моїх рідних, близьких, мого батька, який проливав кров, захищаючи Росію", - заявляв Журавльов у 2016 році під час поїздки на півострів.

Реакція України

В українському МЗС заявили, що готують офіційну реакцію на візит Олексія Журавльова, адже як депутат Держдуми він є офіційною особою.

"Поїздка депутата парламенту РФ - це порушення. Це наша територія, на яку він приїхав без дозволу. І це обов'язково викличе реакцію МЗС офіційно", - пообіцяв у понеділок міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

А депутат від "Європейської солідарності" та експредставниця України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко назвала візит Журавльова "відвертою провокацією".

"Це шокуюче. Після так званого розведення то в Станицю Луганську вільно заходять ватажки бойовиків і кошмарять на камери представників місцевої влади, то тепер в Золоте, порушуючи український кордон, незаконно, не через визначені прикордонні пункти перетину, а через окуповані РФ території , приїжджає "ревізор " з Держдуми . Він ще не повісив триколор в Золотому?" - написала вона у Facebook.

"Готую запит в СБУ, що це таке відбувається, що російські політики, які голосували за анексію Криму, розгулюють по вчорашнім позиціям нашої Армії? Де СММ ОБСЄ? Де реакція МЗС на цю відверту провокацію?" - обурилася Ірина Геращенко.

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