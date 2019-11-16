Росія готова віддати кораблі, захоплені в Керченській протоці. Але є умова

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Росія готова передати Україні кораблі, захоплені в Керченській протоці, але за певної умови, заявили в Міністерстві закордонних справ РФ.

15 листопада російське видання "Комерсант" з посиланням на джерела повідомило, що Москва прийняла рішення передати Києву три кораблі. Нібито це може відбутися вже наступного тижня.

Російські прикордонники затримали український буксир "Яни Капу" та малі бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ" рівно рік тому, 25 листопада 2018 року. На них було 24 моряки.

7 вересня цього року військових звільнили разом із іншими українцями, що перебували за ґратами на території Росії та анексованого Криму. Це був перший та поки єдиний обмін, про який з Володимиром Путіним домовлявся вже новий президент України Володимир Зеленський.

Що кажуть в Росії

Видання "Коммерсант" написало напередодні з посиланням на два джерела, що прийнято рішення про передачу Києву затриманих в Керченській протоці кораблів до саміту в нормандському форматі, який відбудеться 9 грудня в Парижі.

"Повернення суден точно відбудеться не в порту, а в морі. "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу" відбуксирують трьома російськими буксирами на узгоджену сторонами ділянку, де їх повинні будуть зустріти три українських буксири", - пише газета.

При цьому джерела видання не виключають, що це може відбутися вже наступного тижня.

В російському МЗС, коментуючи цю інформацію, пояснили, що вже давно пропонували Києву забрати кораблі, але за певної умови.

"З самого початку зроблена Києву пропозиція весь цей час не втрачала свою актуальність. Вони це можуть зробити в будь-який момент", - цитує представника російського МЗС агентство "Інтерфакс".

У Москві вважають, що така процедура може бути здійснена за умови "гарантії збереження" кораблів як речових доказів.

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Заяви у Києві

За даними BBC News Україна останнім часом переговори України та Росії щодо повернення кораблів справді активізувалися. Джерела в уряді кажуть, що сторони дійсно працюють над тим, аби здійснити повернення суден ще до саміту в нормандському форматі.

Чи справді ця подія планується на наступний тиждень - офіційно не підтверджує ні Генштаб, ні МЗС.

Так само не виключено, що сторони здійснять наступний обмін в'язнями ще до зустрічі лідерів 9 грудня у Парижі.

Раніше міністр закордонних справ Вадим Пристайко припустив, що Росія не віддає українські кораблі, захоплені рік тому в Азовському морі, оскільки намагається "замаскувати" наслідки обстрілу суден.

"Ми готові забрати ці кораблі. Більше того, МЗС відправило ноту, в якій просить назвати координати і час, коли ми можемо забрати свої кораблі", - заявив міністр 4 листопада.

За його словами, коли Україна їх отримає, він "хотів би бачити, чи залишилися на них сліди обстрілу". "Або ж ця затримка пов'язана з тим, що вони поступово їх ремонтують, і зникають як раз пробоїни від обстрілів наших бойових кораблів", - припустив він.

Заступниця пана Пристайка Лана Зеркаль нагадала, що Київ вимагав повернути кораблі "на наступний ранок" після їх захоплення, і продовжував це робити постійно, впродовж року. За її словами, жодного разу Росія на ці звернення не відповіла.

Дипломат наголошує, що відповідно до рішення Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року, Росія має негайно передати під контроль України "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу".

"Той факт, що Росія досі не віддала нам незаконно захоплені кораблі, є черговим свідченням порушення нею норм і принципів міжнародного права. Росія намагається презентувати, що вона виконала рішення Трибуналу, коли звільнила наших хлопців (про що негайно після звільнення повідомила Міжнародний трибунал з морського права). Проте, це не так", - написала Лана Зеркаль у Facebook.

Як захопили

25 листопада 2018 російські прикордонники затримали, застосувавши зброю, український буксир "Яни Капу" та малі бронекатери "Нікополь" і "Бердянськ", які рухалися з Одеси до Маріуполя. Кількох моряків було поранено.

Україна звинуватила Росію у порушенні конвенції ООН з морського права та україно-російського договору про співпрацю у використанні Азовського моря та Керченської протоки.

Натомість, російське ФСБ назвало ті події "провокацією". Росія твердила, що Україна належним чином не повідомила її про проходження своїх кораблів через Керченську протоку.

24 українських моряки майже рік перебували у СІЗО Москви, лише 7 вересня їх звільнили разом із іншими українцями, що перебували за ґратами на території Росії та анексованого Криму.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Росія вважає, що виконала рішення Міжнародного трибуналу з морського права, звільнивши українських моряків, каже дипломат Лана Зеркаль.

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