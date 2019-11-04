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Столиця Індії Делі потерпає від надзвичайного забруднення повітря, спричиненого переважно спалюванням стерні фермерами з сусідніх штатів, які таким чином очищують свої поля.

Рівень небезпечних частинок у повітрі - відомий як PM2.5 - в столиці значно перевищує безпечну кількість у десять разів і загрожує здоров'ю мільйонів людей.

Верховний суд Індії звинуватив уряди штатів у "перекладанні відповідальності" за забруднення повітря і відсутностіі заходів для боротьби з токсичним смогом у Делі.

Суд також зазначив, що чиновники зацікавлені лише в "заходах для пташки", а не в дієвій боротьбі з забрудненням.

"Делі задихається щороку, і ми нічого не можемо зробити", - заявила суддя Верховного Суду Арун Міша.

"Державна машина не діє... вони перекладають відповідальність один на одного... Всі зацікавлені у заходах для "пташки" та у виборах", - додала вона.

Міська влада Делі відреагувала на катастрофічний смог обмеженням автомобільного руху.

З 4 по 15 листопада автомобілям з непарними або парними номерними знаками дозволять рух на дорогах лише через день, заявили чиновники.

Така система використовувалася раніше, але не зрозуміло, чи насправді вона сприяє зниженню забруднення.

Що спричинило забруднення?

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Експерти кажуть, що викиди від транспортних засобів - лише один із декількох факторів, які перетворили місто, за словами головного міністра Делі Арвінда Кеджрівала, на "газову камеру".

Головною причиною високого рівня забруднення наразі є спалення стерні фермерами з сусідніх штатів.

Це створює смертельний коктейль з твердих частинок - вуглекислого газу, діоксиду азоту та діоксиду сірки. Ситуація погіршилася через феєрверки, які запускали під час індуїстського фестивалю в Дівалі тиждень тому.

Будівництво та промислові викиди також сприяли катастрофічному забрудненню повітря.

Зусилля з виявлення причини викликали суперечку між політиками з федерального уряду та урядів штатів, і пан Кеджрівал закликав сусідні штати Пенджаб і Хар'яну припинити спалювання стерні.

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Це призвело до того, що федеральний міністр охорони довкілля Пракаш Джавадекар звинуватив пана Кеджрівала в політизації питання і зображенні сусідів Делі "як лиходіїв".

Верховний Суд викликав на слухання головних секретарів штатів Пенджаб, Хар'яна та Уттар-Прадеш, аби вони відповіли на запитання про заходи, вжиті для боротьби зі спалюванням стерні.

Боротьба за право дихати

Крутіка Паті, BBC News, Делі

Очі, що сльозяться, горло немов наждачний папір, і частий сухий кашель, який позбавляє мене можливості дихати - це були побічні ефекти після того, як я прогулялася навколо свого кварталу в Делі.

Щоразу, коли починається "сезон забруднення", я помічаю зміни у моєму організмі досить швидко.

Я вже втратила лік кількості випадків, коли я прокидалася з сильним кашлем в зимовий сезон.

Від носа до грудей відчувається, що все працює не так, як слід. В одні дні це просто закупорений ніс, а в інші - майже боротьба за нормальне дихання.

Наслідки виходять за межі фізичних відчуттів.

Я постійно думаю про цифри індексу якості повітря (AQI) та про те, чи можна цим повітрям дихати, - я навіть активую свій очищувач повітря через додаток, коли залишаю роботу, щоб у моїй кімнаті вже було чисте повітря на момент прибуття додому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мешканці Делі вимагають більше громадського транспорту замість приватного

Якої шкоди завдає смог?

Гнітючого смогу, який охопив місто, не вдасться уникнути. За словами Сіддхарта Сінгха, дослідника кліматичної політики та автора книги "Великий смог Індії", повітря в Делі "пахне як листя, що палять".

"Пахне димом. Очі сверблять. І трохи дере горло. І всі відчувають це", - заявив він BBC

Рівень PM2,5 - крихітних частинок, які можуть потрапляти глибоко в легені - був одного дня в сім разів вищий, ніж у столиці Китаю Пекіні, який в останні роки потерпає від схожих проблем.

У п'ятницю в школах роздали п'ять мільйонів масок, коли чиновники оголосили надзвичайну ситуацію для здоров'я людей.

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Чому все так погано в останні роки?

Частково це сталося через зміну циклів дозрівання та збирання врожаю в сільськогосподарських штатах Пенджаб та Хар'яна.

Десять років тому два штати ухвалили однакові закони, спрямовані на збереження ґрунтових вод. Вони фактично змусили фермерів садити свої рисові культури в середині червня, а не наприкінці квітня, як було зазвичай.

Це дозволило їм використовувати мусонні дощі для вирощування сильно залежних від води врожаїв.

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Зміна періоду посівів означала, що період збирання врожаю також зміниться. Зараз фермери мають набагато менше часу для підготовки своїх полів до наступного періоду посівів, а спалювання стерні - це дешевий та ефективний спосіб очищення землі.

На жаль, це збігається зі зміною напрямку вітру над Делі та рештою півночі Індії і сприяє забрудненню повітря.

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