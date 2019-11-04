Чотириденний робочий тиждень "підвищив продуктивність" Microsoft

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Підрозділ компанії Microsoft у Японії повідомив про зростання продажів майже на 40% під час експерименту, коли персонал працював чотириденний тиждень, отримуючи повну зарплату.

Офіси компанії були зачинені щоп'ятниці у серпні 2019 року, а штатним працівникам надавалися оплачувані "спеціальні відпустки".

Зібрання були обмежені максимальною тривалістю у 30 хвилин, а розмови онлайн заохочувались як альтернатива зустрічам віч-на-віч.

Робочий тиждень у Японії є одним з найдовших у світі.

"Відпочивайте розумно"

Опитування 2017 року продемонструвало, що майже чверть японських компаній працювали понад 80 годин понаднормово на місяць, часто без оплати понаднормового часу.

Про літній експеримент Microsoft Work Choice Challenge 2019 року схвально відгукнулися 92% опитаних співробітників компанії після його закінчення.

Під час експерименту споживання електроенергії зменшилося на 23%, використання паперу для принтерів - на 59% у порівнянні з серпнем 2018 року.

Технологічний гігант заявив, що планує провести експеримент Work Life Choice Challenge цієї зими, але не буде пропонувати ту саму "спеціальну відпустку".

Співробітникам однак рекомендуватимуть брати вихідний і "відпочити розумно", сказано в повідомленні.

Шість днів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співзасновник китайського інтернет-магазину Alibaba Джек Ма вважає оптимальним шестиденний робочий тиждень з робочими змінами у 12 годин на день

Натомість Джек Ма, співзасновник китайського інтернет-магазину Alibaba, вважає найбільш оптимальним 12-годинний робочий день.

У квітні 2019 року він назвав схему "996", за якою робітники працюють з 09:00 до 21:00, шість днів на тиждень, "благословенням".

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