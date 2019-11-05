Йога може бути шкідливою. Для кого і чому?

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Популярність йоги набирає обертів, і не схоже, що найближчим часов цей тренд зміниться.

Її практикують мільйони людей у всьому світі, адже йога позитивно впливає як на фізичний, так і психічний стан.

Через це збільшується попит на інструкторів з йоги.

Але наразі почали лунати попередження, що вони можуть наражати на небезпеку власне здоров'я, зокрема стегна.

Беньо Метьюз, провідний фізіотерапевт із Великої Британії, каже, що дедалі більше інструкторів з йоги мають проблеми із тазостегновими суглобами - через те, що занадто сильно напружують власне тіло. У багатьох із них проблеми настільки серйозні, що вони потребують оперативного втручання.

Пан Метьюз, що спеціалізується на стегнах та колінах, каже, що до нього щомісяця звертаються 4-5 інструкторів з йоги.

За його словами, проблема полягає у тому, що інструктори постійно змушують своє тіло займати певне положення - навіть коли їхня фізіологія цьому пручається.

Половині інструкторів, які до нього приходять, достатньо порад щодо того, як адаптувати окремі асани, щоб не чинити занадто сильний тиск на суглоби.

Але тим, хто має більш серйозні проблеми, потрібне медикаментозне лікування та хірургічне втручання - включно із повною заміною стегнових суглобів.

"Люди плутають скутість і біль, - каже він. - Якщо в паху є відчуття защемлення або блокування, його не слід ігнорувати. Ви повинні знати свої межі".

Він каже, що практикуючі інструктори йоги можуть легко переплутати біль у суглобах, який є сигналом того, що треба зупинитися, зі скутістю суглобів, яку треба подолати.

Копирайт изображения Contributor Image caption Лікар каже, що варто дослухатися до власного тіла

"Ми всі знаємо про користь йоги для здоров'я - я сам її практикую, - каже він. - Але, як і будь-що, вона може призвести до травм".

Пан Метьюз наголошує, що варто дослухатися до свого тіла і розуміти його можливості.

За його словами, проблеми часто залежать від того, як формуються стегна людини і наскільки вони гнучкі.

"Те, що можуть робити одні, може бути недосяжним для інших, - говорить він. - Люди, як правило, виконують однакові задані пози, замість тих, на які вони спроможні".

Багато хто прагне виконати асану "до кінця", аби довести щось собі чи оточуючим, в той час як варто просто зупинитися у зручній позі.

"Поєднуйте"

Пан Меттюз каже, що виникнення проблем можна пояснити великим навантаженням інструкторів з йоги, а також тим, що вони можуть не робити жодних інших вправ.

"Вони можуть займатися йогою шість днів на тиждень і вважати, що цього достатньо, не роблячи ніяких інших вправ, як-от кардіо або крос-тренування", - говорить він.

"Якщо ви робите одне і те ж саме знову і знову, можуть виникнути проблеми", - каже лікар і пропонує поєднувати різні типи вправ.

За словами пана Метьюза, до нього приходять молоді інструктори у віці 40-42 років. Деякі з них кульгають і заледве ходять - у таких випадках жодна фізіотерапія вже не допоможе, і необхідне хірургічне втручання, наприклад артроскопія стегна або навіть його повна заміна.

Пан Метьюз вважає, що необхідно оцінювати можливості нових інструкторів з йоги перед початком роботи, аби зрозуміти, що здатне робити їхнє тіло, а що - ні.

Копирайт изображения Natalie Gartshore

Наталі Гартшор працює інструктором з йоги 16 років. На її думку, йога фактично стала жертвою власного успіху.

"Мені здається, що коли ви вчитесь на інструктора з йоги, вам не дуже багато розповідають про фізіологію чи анатомію", - каже вона.

Якби люди почали масово займалися балетом, проблеми були б ті самі, вважає пані Гартшор.

45-річна інструкторка порвала хрящ у стегні п'ять років тому.

Тепер вона пильно слідкує за навантаженням на заняттях та не працює у вихідні. Але каже, що новоспеченим вчителям важко робити так само.

"Вони будуть робити по п'ять занять на день, постійно бігти, працювати у вихідні", - каже вона.

Завідувачка освітнім напрямком в організції British Wheel of Yoga Венді Гарінг визнає, що у деяких школах йоги, де інструктори тривалий час роблять одні й ті самі асани без модифікацій, вони можуть мати проблеми.

Однак зазаначає, що вивчення анатомії та фізіології є "важливою частиною" курсів, схвалених BWP.

"Ми вчимо людей, як модифікувати пози", - каже пані Гарінг і додає, що майбутні інструктори мають бути обережними і обирати лише сертифіковані курси.

Піп Вайт, професійна радниця Чартерного товариства фізіотерапії, каже: "Йога - чудова практика, яка має багато переваг для здоров'я та загального самопочуття. Однак, як і з будь-якими вправами, важливо займатися нею безпечно і розуміти власні можливості, оскільки усі ми різні".

"Йога - це не змагання з кимось. Якщо ви будете усвідомлювати свої можливості та практикувати у власних межах, ви отримаєте всі переваги цієї чудової практики", - додає вона.

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