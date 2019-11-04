"Рік без Каті": від Зеленського вимагають покарати вбивць Гандзюк

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У Києві сотні людей взяли участь в акції "Рік без Каті" біля Офісу президента, вимагаючи від влади покарання вбивць херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Перед учасниками акції виступив батько Катерини Віктор. Він залишив портрет доньки навпроти центрального входу до будівлі.

Учасники акції закликали президента Зеленського виконати обіцянку довести до кінця розслідування вбивства.

Про необхідність розкриття вбивства нагадали і в представництві ЄС.

"Сьогодні виповнюється рік з дня смерті Катерини Гандзюк. Як підкреслив єврокомісар з питань європейської політики сусідства Йоганнес Ган - справа не забута. Замовники досі не притягнуті до відповідальності. Необхідно забезпечити безпечне середовище для активістів громадянського суспільства в Україні", - йдеться у повідомленні представництва ЄС в Україні у Twitter.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Перед учасниками акції виступив батько Катерини Віктор Гандзюк

В коментарі BBC News Україна один з учасників акції, друг Катерини Гандзюк, волонтер Роман Сініцин висловив сподівання, що після нещодавньої зміни керівництва СБУ та ГПУ, розслідування вбивства активізується.

"Якась робота ведеться в СБУ. Достатньо великий десант слідчих Головного слідчого управління СБУ знаходиться в Херсоні. В нас невеличкий оптимізм є", - зазначив він.

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На думку пана Сініцина, в розслідуванні вбивства Гандзюк працює "копнякова демократія", коли тиск з боку міжнародної спільноти та громадянського суспільства змушує владу вживати заходи з покарання вбивць.

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Акції "Рік без Каті" відбулися ще в кількох містах України, зокрема, Житомирі та Харкові.

31 липня 2018 року зловмисник облив Катерину Гандзюк концентрованою сірчаною кислотою біля її будинку. Від опіків у неї постраждало понад 30% тіла.

Потерпілу доправили до місцевої лікарні, а згодом перевели до медичного закладу в Києві, де вона перебувала під охороною поліції.

Правоохоронці спочатку визначили інцидент як хуліганство, а пізніше перекваліфікували на завдання тяжких тілесних ушкоджень.

Згодом було підтверджено, що нападник використав концентровану сірчану кислоту, тому кваліфікацію змінили на замах на вбивство з особливою жорстокістю.

4 листопада 2018 року Катерина Гандзюк померла у лікарні.

Як просувається слідство

У неділю, 3 листопада, СБУ провело круглий стіл, присвячений розслідуванню вбивства. Слідчі підтвердили, що замовник злочину був не один.

У справі про вбивство Катерини Гандзюк до кримінальної відповідальності притягнуті вісім осіб, повідомив журналістам Богдан Тиводар, начальник головного слідчого управління СБУ.

За його словами, йдеться про замовника, організатора, пособників, виконавців, причетних до обставин, що призвели до смерті Катерини Гандзюк.

П'ятеро з них, це так звана "група Торбіна", відбувають покарання у в'язниці. Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив Микиту Грабчука, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського та Віктора Горбунова до участі в замаху.

Копирайт изображения IVAN ANTYPENKO Image caption Сергій Торбін визнав свою провину в організації групи виконавців нападу на Катерину Гандзюк

У червні 2019 року Торбіна засудили до 6,5 років позбавлення волі, а безпосереднього нападника Микиту Грабчука - на 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок - 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

При цьому слідчі СБУ розповіли, що під час розслідування провели перевірку на поліграфі, який показав, що метою так званої "групи Торбіна" був напад на Катю Гандзюк, а не її вбивство.

Ще одним фігурантом справи є помічник депутата Миколи Паламарчука Ігор Павловський. Його обвинувачують у приховуванні злочину. У СБУ повідомили, що досудове слідство у цій справі завершено, а обвинувальний акт передали до суду.

Слідчі також розповіли, що СБУ разом з Інтерполом інтенсивно розшукує кримінального авторитета і колишнього засудженого Олексія Левіна, який на момент замаху був помічником депутата Херсонської облради Миколи Ставицького.

Пан Тиводар назвав Левіна одним з організаторів злочину.

Левін залишив Україну ще у серпні 2018 року. З'явилась інформація, що йому допомагали втекти працівники поліції, зараз ці дані перевіряють, заявив пан Тиводар.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Владислав Мангер заперечує свою причетність до нападу на Катерину Гандзюк. Він на свободі і далі працює головою Херсоньскої облради

"Ще один підозрюваний і слідство його розглядає, як організатора, так і замовника, це Владислав Мангер, голова Херсонської обласної ради, якому у лютому цього року була пред'явлена відповідна підозра. Він був затриманий, заарештований. За рішенням суду Мангер вніс заставу у розмірі 2,4 млн гривень і на даний час знаходиться на волі", - розповів представник СБУ.

За його словами, у Мангера забрали паспорт і він не може залишити країну. При цьому у СБУ не виключають, що замовник був не один.

Батько Катерини Гандзюк в інтерв'ю ВВС News Україна раніше розповідав, що після нападу його дочка неодноразово називала прізвища можливих замовників - Мангер, Рищук і Гордєєв.

Андрій Гордєєв - ексголова Херсонської обласної державної адміністрації, Євген Рищук - його колишній заступник. З них лише Мангер офіційно є фігурантом справи і має статус підозрюваного. Усі троє свою причетність до нападу на Гандзюк категорично заперечують.

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