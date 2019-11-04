Двома сусідками України керуватимуть однофамільці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Новим очільником уряду Румунії став Людовік Орбан

Новим прем'єром Румунії призначено Людовіка Орбана.

Його кандидатуру підтримали 240 депутатів нижньої палати румунського парламенту.

Таким чином уряди двох сусідок України наразі очолюють однофамільці: прем'єром Угорщини з 2010 року є Віктор Орбан, відомий своїми критичними заявами на адресу України, яку Будапешт звинувачує в порушенні прав угорської нацменшини в Закарпатті.

Людовік Орбан народився 1963 року в місті Брашов у Трансільванії, в родині угорця та румунки. В політиці - з 1992 року, у 2004-2007 роках обіймав посаду віцемера Бухареста.

Він є членом помірковано-консервативної Націонал-ліберальної партії. До 2014 року цю партію очолював чинний президент Румунії Клаус Йоганіс.

Призначення нового уряду відбулося на тлі масових протестів у Румунії проти незаконної вирубки лісу, вбивств і насильства щодо лісників.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Румунію охопили протести проти незаконної вирубки лісу, вбивств і насильства щодо лісників

Протести організувала організація Greenpeace Romania, яка попередила, що країна втрачає від трьох до дев'яти гектарів лісу за годину, частково через незаконну вирубку.

За останні роки в Румунії загинули щонайменше шість лісників.

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16 жовтня невідомі застрелили лісника Лівіу Попа, який вирушив на виклик щодо незаконних лісозаготівель. У вересні зі смертельними травмами голови від сокири знайшли 50-річного лісника Радуку Горчоая.

Поліція продовжує розслідувати обидва вбивства.

Незаконна вирубка лісу - не єдина проблема, яку доведеться вирішувати новому уряду. Попередні уряди соціал-демократів звинувачували у провалі і навіть підриві зусиль щодо боротьби з корупцією, наслідком чого стали масові акції протесту у 2017 році.

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