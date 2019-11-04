Двома сусідками України керуватимуть однофамільці
Новим прем'єром Румунії призначено Людовіка Орбана.
Його кандидатуру підтримали 240 депутатів нижньої палати румунського парламенту.
Таким чином уряди двох сусідок України наразі очолюють однофамільці: прем'єром Угорщини з 2010 року є Віктор Орбан, відомий своїми критичними заявами на адресу України, яку Будапешт звинувачує в порушенні прав угорської нацменшини в Закарпатті.
Людовік Орбан народився 1963 року в місті Брашов у Трансільванії, в родині угорця та румунки. В політиці - з 1992 року, у 2004-2007 роках обіймав посаду віцемера Бухареста.
Він є членом помірковано-консервативної Націонал-ліберальної партії. До 2014 року цю партію очолював чинний президент Румунії Клаус Йоганіс.
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Призначення нового уряду відбулося на тлі масових протестів у Румунії проти незаконної вирубки лісу, вбивств і насильства щодо лісників.
Протести організувала організація Greenpeace Romania, яка попередила, що країна втрачає від трьох до дев'яти гектарів лісу за годину, частково через незаконну вирубку.
За останні роки в Румунії загинули щонайменше шість лісників.
16 жовтня невідомі застрелили лісника Лівіу Попа, який вирушив на виклик щодо незаконних лісозаготівель. У вересні зі смертельними травмами голови від сокири знайшли 50-річного лісника Радуку Горчоая.
Поліція продовжує розслідувати обидва вбивства.
Незаконна вирубка лісу - не єдина проблема, яку доведеться вирішувати новому уряду. Попередні уряди соціал-демократів звинувачували у провалі і навіть підриві зусиль щодо боротьби з корупцією, наслідком чого стали масові акції протесту у 2017 році.
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