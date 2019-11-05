Microsoft у Японії спробував вихідні по п’ятницях. Продуктивність зросла

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Чотириденний робочий тиждень підвищує продуктивність компанії - до такого висновку дійшли в японському філіалі корпорації Microsoft, коли дозволили співробітникам упродовж місяця не працювати по п'ятницях.

У заяві компанії Microsoft Japan йдеться, що кожної п'ятниці вона закривала свої офіси в рамках акції Work-Life Choice Challenge Summer 2019. При цьому постійним працівникам ці вихідні оплачували.

Експеримент стосувався 90% працівників компанії. Їм заборонили проводити наради тривалістю понад 30 хвилин, рекомендували вирішувати всі робочі питання через месенджер, а не за допомогою особистих зустрічей.

В результаті продуктивність, тобто кількість продажів на одного працівника, зросла майже на 40%.

"Працюйте недовго, добре відпочивайте і добре навчайтесь. Людині потрібне середовище, яке дозволяє відчути своє призначення у житті і досягати кращих результатів на роботі. Я хочу, щоб співробітники прагнули до досягнення таких самих результатів, коли в них на 20% вільного часу", - сказав президент японського Microsoft Такуя Хірано.

Це доволі незвична філософія для японської корпорації. У країні вже багато років існує проблема перепрацювань і дуже сильного, іноді смертельного стресу.

"Розумний відпочинок"

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Як йдеться у проведеному в 2017 році дослідженні, майже у чверті японських компаній працівники перевищують норму в середньому на 80 годин на місяць. Часто ці перепрацювання ніяк не оплачуються.

В японській мові існує термін каросі, що означає смерть від перепрацювання. Середньостатистичний японець перебуває на роботі близько 1713 годин на рік.

Тому не дивно, що під час опитування, проведеного після експерименту Microsoft, 92% працівників акція сподобалася.

Окрім того, за місяць із зайвим вихідним в офісі на 23% порівняно з серпнем 2018 року знизилося споживання електрики, і на 59% - витрати паперу.

В компанії кажуть, що планують повторити експеримент вже найближчої зими. Додаткової відпустки працівникам цього разу не даватимуть: їх будуть мотивувати не брати додаткові вихідні і "відпочивати розумно", йдеться у заяві.

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