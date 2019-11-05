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Палата представників США оприлюднила стенограму свідчень експосла в Україні Марі Йованович, які вона давала в рамках розслідування щодо можливості імпічменту Дональда Трампа.

Приводом для початку імпічменту стала липнева телефонна розмова президентів США і України, під час якої Трамп нібито тиснув на Зеленського, вимагаючи від нього ініціювати розслідування щодо компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син політичного опонента Трампа Джо Байдена.

Під час тієї ж розмови Трамп негативно оцінював роботу Марі Йованович.

В оприлюднених свідченнях пані Йованович йдеться, що вона була дуже "занепокоєна" словами президента на її адресу.

Говорячи про саму розмову президентів, пані Йованович сказала, що була "шокована" її змістом.

Йованович стала послом США в Україні у серпні 2016 року, а у травні 2019-го достроково завершила роботу на цій посаді.

Луценко, Джуліані і підтримка Трампа в твіттері

Вситупаючи у Конгресі, Йованович, зокрема, звинуватила адвоката Трампа Руді Джуліані у цілеспрямованій кампанії щодо її дискредитації. У цьому, за її словами, йому допомагав колишній генпрокурор України Юрій Луценко.

"Думаю, панові Луценку не подобалось, що посольство продовжувало закликати до очищення Генпрокуратури", - сказала експосол.

За її словами, Луценко поширював недостовірну інформацію про неї: приміром, про те, що вона нібито передала йому перелік "недоторканих осіб, яких не можна переслідувати".

Такого списку, каже Йованович, вона ніколи не передавала.

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Джуліані, за словами Йованович, хотів, щоб в Україні розпочалося розслідування, яке потенційно могло б вдарити по репутації Джо Байдена.

Йованович пригадала, зокрема, як посольство США відмовило видати американську візу ексгенпрокурору Віктору Шокіну, і Руді Джуліані активно виступав проти цього кроку.

За часів керівництва Шокіна, ГПУ проводила розслідування щодо компанії Burisma, де працював син Джо Байдена. Сам він згодом наполягав на звільненн Шокіна.

Також експосол розповіла про розмову з Арсеном Аваковим, який на початку 2019 року висловив їй занепокоєння, що Україну можуть втягнути у внутрішньополітичну боротьбу у США.

Окрім того, Йованович розповіла, як спілкувалася з послом США в ЄС Гордоном Сондлендом, і той "наполегливо рекомендував" їй публікувати пости в Twitter з підтримкою дій Трампа.

Цю пораду експосол оцінила як недоречну.

Свідчення, про які йде мова, Йованович давала у Конгресі 11 жовтня. У своєму вступному слові, зміст якого був оприлюднений раніше, вона заявила, що її було відкликано з України через "необґрунтовані і помилкові претензії людей з явно сумнівними мотивами".

За її словами, Дональд Трамп наполягав на її звільненні ще з 2018 року - попри те, що заступник голови Держдепартаменту Джон Салліван запевняв її, що "вона не зробила нічого неправильного".

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"Він сказав, що президент втратив до мене довіру і більше не бажає, щоб я була його послом. Він також розповів, що проти мене була розгорнута кампанія", - розповіла Йованович.

За кілька місяців до звільнення Йованович про неї негативно відгукувався адвокат президента США Руді Джуліані та деякі інші консерватори, які заявляли, що вона налаштована проти Дональда Трампа.

Відомо, що Руді Джуліані упродовж останніх місяців зустрічався з українськими посадовцями і говорив з ними про розслідування справи Burisma.

Під час виступу в Конгресі пані Йованович сказала, що не знає, з яких причин Руді Джуліані був негативно налаштований щодо неї.

За її словами, за весь час вони спілкувалися всього кілька разів і жодного разу не говорили про розслідування справи Burisma.

"Не менш вигаданою є думка, що я є нелояльною до президента Трампа, - сказала Йованович. - Я чула у ЗМІ звинувачення в тому, що я нібито сказала команді посольства ігнорувати його накази. Це твердження неправдиве".

Також Йованович запевнила, що ніколи не зустрічалася і не говорила з Хантером Байденом. Також, каже експосол, вона ніколи не говорила про Burisma із Джо Байденом.

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