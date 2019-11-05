Пілота назавжди відсторонили від польотів через фото жінки в кабіні

Копирайт изображения Weibo/Screenshot

Китайського пілота відсторонили від польотів після того, як у соцмережі потрапило фото, на якому видно, що за штурвалом перебуває жінка.

Знімок був зроблений у січні, під час рейсу авіакомпанії Air Guilin з міста Ґуйлінь до Янчжоу.

Проте, пишуть місцеві ЗМІ, вірусну популярність у соцмережах він отримав тільки зараз.

Це і змусило авіакомпанію вжити заходів та відсторонити пілота від подальших польотів.

В заяві Air Guilin йдеться, що співробітник порушив правила безпеки.

"Дякую капітану"

Інцидент, про який йде мова, трапився 4 січня 2019 року. Останнім часом скріншоти публікації, зробленої жінкою, почали публікувати у місцевій соцмережі Weibo.

На фото видно жінку, яка сидить у кріслі пілота. "Дякую капітану. Дуже щаслива", - йдеться у підписі.

За непідтвердженою інформацією, жінка наразі проходить навчання, щоб стати стюардесою.

В компанії Air Guilin досі не уточнили, чи це фото було зроблено безпосередньо під час польоту, але китайські авіаексперти, які вивчили знімок, припускають що це саме так.

Ім'я пілота, який пустив жінку за штурвал, не розкривають. Відомо лише що від польотів його відсторонили назавжди.

Він кажуть, в Air Guilin, "порушив правила, впустивши сторонню особу в кабіну".

Згідно з правилами, які у Китаї діють для цивільної авіації, пасажирам заборонено заходити до кабіни пілотів - за винятком, коли на це виданий спеціальний дозвіл або коли йдеться про "термінові" обставини.

Розслідування інциденту триває.

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