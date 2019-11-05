Що пов'язує Трампа із Фірташем? Огляд ЗМІ

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У вівторок, 5 листопада, іноземна преса пише про таке:

Чи пов'язаний Фірташ із Трампом?

Що "приховує" Борис Джонсон

Хто стоїть за "темниками" в Пакистані

Всі наші знання про всесвіт можуть бути невірними

Фірташ маніпулює Трампом?

New York Times пише про те, що Дмитро Фірташ може бути "напряму пов'язаний з американським президентом".

Видання стверджує, що олігарх, який вже кілька років вимушено перебуває у Відні, мав стосунки з Левом Парнасом та Ігорем Фруманом - американськими бізнесменами радянського походження, яких нещодавно заарештували правоохоронці США. Цікаво, що затримання відбулось, коли вони збирались летіти до Відня.

Парнас та Фруман з'явились на американській політичній сцені 2015 року як "захоплені прихильники Дональда Трампа". Вони стали фінансовими донорами багатьох республіканців, а згодом почали розповсюджувати конспірологічні теорії про те, що в "американські президентські вибори 2016 року втручалась не Росія, а саме Україна".

При цьому, стверджує видання, вони мали тісні стосунки та "платили гроші" адвокату Трампа Руді Джуліані.

"Своєю чергою, Парнасу платив Фірташ", - веде далі видання. Зокрема, Парнас начебто хвалився тим, що Фірташ "оплачує його розкішне життя", зокрема цілодобову охорону та дві елітні автівки супроводу, а також шість чартерних перельотів за останні місяці.

"Важко уявити, що Фірташ платив би за щось інше, окрім доступу до Трампа, - пише газета. - Мотиви Фірташа не важко зрозуміти. Поки він бореться з екстрадицією, він має очевидні причини шукати прихильності Трампа."

Видання звертає увагу на те, що адвокат Парнаса заявив в суді минулого місяця, що його клієнт має право на так званий привілей виконавчої влади - право не надавати суду конфіденційну інформацію офіційного характеру.

"Вочевидь тому, що його робота з Джуліані збігалась з роботою останнього на Трампа. Якщо це правда, то Фірташ напряму пов'язаний з американським президентом", - пише New York Times.

"Були часи, коли республіканцям було б надзвичайно соромно за президента, яким маніпулюють люди на кшталт Фірташа. На щастя для них, вони втратили здатність відчувати сором", - додає видання.

"Не потрібно квапитись"

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Independent пише про те, що британський уряд не поспішає оприлюднювати доповідь про "протиправні" дії Росії в Сполученому Королівстві.

Попри тиск з боку парламенту та заяв служб безпеки та розвідки про те, що вони не мають жодних заперечень, адже було зроблено все необхідне для захисту інформації з обмеженим доступом, уряд посилається на "необхідність належним чином перевірити доповідь заради національної безпеки".

Таким чином, пише видання, британська публіка навряд чи побачить висновки парламентського комітету з розвідки безпеки раніше грудня, коли відбудуться позачергові вибори.

Доповідь, яка присвячена начебто спробам Кремля вплинути на "брекзит" та російським грошам, які надавались британським інституціям, зокрема, Консервативній партії, неможливо оприлюднити без згоди прем'єра Бориса Джонсона - лідера консерваторів.

Позиція уряду зазнає різкої критики з боку британських політиків.

"Я не можу вигадати причини, чому він не хотів би оприлюднення цієї доповіді. Нас це дуже деморалізує, адже ми вклали в документ місяці роботи", - каже голова комітету Домінік Грів.

На думку лорда Андерсона, позиція уряду "викликає підозру щодо його мотивів".

Лорд Батлер заявив, що оскільки "ця доповідь має відношення до наступних виборів", уряд має зробити все необхідне, щоб документ було оприлюднено.

А баронеса Гейтер пішла ще далі та запитала: "Що хоче приховати прем'єр-міністр?"

Своєю чергою, уряд наполягає на тому, що з оприлюдненням "не потрібно квапитись", адже прем'єр має "ретельно зважити" наслідки від оприлюднення "інформації з обмеженим доступом".

Independent нагадує, що британські експерти встановили, що близько 150 тисяч пов'язаних з Росією користувачів писали твіти про брекзит напередодні референдуму.

"Найгірша цензура" в історії

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Guardian пише про те, що журналісти в Пакистані живуть в атмосфері "надзвичайного страху".

Відомий телеведучий Талат Хуссейн вів популярне шоу на одному з провідних телеканалів, але після приходу до влади чинного прем'єра Імрана Хана був змушений піти з роботи через "темники".

"Мої програми постійно зазнавали цензури", - каже Хуссейн. Керівництво каналу сказало йому, що армія, чий вплив в країні значно посилився після торішніх виборів, "була дуже незадоволена" телеведучим. Зрештою Хуссейн був змушений шукати нову роботу.

Ще декілька журналістів повідомили Guardian про тиск з боку влади - як через прямі накази продюсерам та редакторам, так і опосередковано - відключення телеканалів, зняття газет з тиражу та відмов рекламодавців.

На думку відомого пакистанського письменника Мохаммеда Ханіфа, зараз країна переживає "найгіршу цензуру" з того, що він бачив. А один з відомих телепродюсерів, Гібран Пешімам, каже, що зараз існують "багато шарів цензури".

"Вона стала більш витонченою та має більше нюансів, ніж в минулому", - вважає пан Пешімам.

Чимало медіа менеджерів не під запис скаржаться на принцип "колективної відповідальності", який застосовують до всієї медіа організації, якщо вийде бодай один критичний репортаж про владу. В такому разі тиску зазнають власники чи рекламодавці, яким не рекомендують розміщувати рекламу на тому чи іншому каналі.

"Я відчуваю, що журналістика в Пакистані як ніколи під загрозою", - каже Алі Гайдер Хабіб, колишній головний редактор журналу, що закрили цього року начебто через тиск з боку військових.

Водночас уряд заперечує будь-який тиск на ЗМІ. Спеціальний помічник прем'єра доктор Фірдус Ашік Хан стверджує, що влада "гарантує найкраще та найбільш ефективне середовище для свободи слова", пише Guardian.

Замкнений всесвіт?

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Всі наші знання про всесвіт можуть бути невірними, адже нові докази вказують на те, що він викривлений, а не плаский, пише Daily Mail.

Видання нагадує, протягом багатьох років вчені вважали всесвіт "пласким наче аркуш паперу. Але новітнє дослідження встановило, що гравітація, здається, може викривляти мікрохвилі в космосі.

"Ці відкриття вказують на замкнений всесвіт - теорія про те, що якщо подорожувати занадто далеко в космосі, то повернешся по колу до місця початку подорожі", - пише видання.

На думку авторів дослідження, їх висновки демонструють, чому теорія плаского всесвіту не може належним чином пояснити деякі космологічні феномени.

Попри свій оптимізм, вчені наголошують на тому, що необхідно проводити подальші дослідження аби остаточно з'ясувати, наслідком чого є виявлені ними невідповідності, пише Daily Mail.

Огляд підготував Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС

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