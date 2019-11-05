Малу панду, що втекла із заповідника, знайшли завдяки дрону. Шукали місяць

Копирайт изображения CURRAGHS WILDLIFE PARK Image caption Малі панди вважаються зникаючим видом

Малу панду, яка раніше втекла з парку дикої природи на острові Мен, знайшли на одному з дерев. Її помітив безпілотник.

Тварина на прізвисько Куш зникла близько трьох тижнів тому: вона змогла перебратися за огорожу деревом.

Наразі панда перебуває на обстеженні у місцевій клініці для тварин - незабаром її повернуть у звичне для неї середовище.

Керівниця парку Кетлін Грем каже, що усі співробітники відчули полегшення після того, як тварину знайшли.

Панду намагалися зловити за допомогою спеціальної пастки (яка не нашкодила б тварині), і дрона, який допоміг виявити її місцеперебування: панду помітили на дереві в саду поруч із житловим будинком.

За словами Кетлін Грем, тварина "можливо, дещо схудла", але в будь-якому разі "виглядає достатньо здоровою".

У працівників парку пішло близько години на те, щоб упіймати панду за допомогою сітки.

Адміністрація парку також прибрала усі гілки, якими панда потенційно могла б спробувати втекти ще раз.

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