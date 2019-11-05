Малу панду, що втекла із заповідника, знайшли завдяки дрону. Шукали місяць
Малу панду, яка раніше втекла з парку дикої природи на острові Мен, знайшли на одному з дерев. Її помітив безпілотник.
Тварина на прізвисько Куш зникла близько трьох тижнів тому: вона змогла перебратися за огорожу деревом.
Наразі панда перебуває на обстеженні у місцевій клініці для тварин - незабаром її повернуть у звичне для неї середовище.
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Керівниця парку Кетлін Грем каже, що усі співробітники відчули полегшення після того, як тварину знайшли.
Панду намагалися зловити за допомогою спеціальної пастки (яка не нашкодила б тварині), і дрона, який допоміг виявити її місцеперебування: панду помітили на дереві в саду поруч із житловим будинком.
За словами Кетлін Грем, тварина "можливо, дещо схудла", але в будь-якому разі "виглядає достатньо здоровою".
У працівників парку пішло близько години на те, щоб упіймати панду за допомогою сітки.
Адміністрація парку також прибрала усі гілки, якими панда потенційно могла б спробувати втекти ще раз.
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