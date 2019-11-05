Депутата 4 місяці не пускали в Раду. Новий рекорд ЦВК

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В Україні встановили рекорд - обраний до Верховної Ради ще на виборах 21 липня Сергій Рудик тільки за чотири місяці остаточно визнаний обраним депутатом.

ЦВК нарешті встановила результат виборів на окрузі, склала і підписала відповідний протокол.

Вперше в історії України встановлення результатів виборів в мажоритарному окрузі тягнулось так довго.

А все через безкінечні оскарження результатів у суді, кілька перерахунків бюлетенів на окрузі та навіть відставка самої Центральної виборчої комісії.

5 листопада ЦВК врешті визнала поразку кандидата від президентської партії "Слуга народу" Наталії Д'яченко та оголосила Рудика депутатом.

"Обраним депутатом визнано Сергія Рудика", - оголосив голова ЦВК Олег Діденко.

Рудик, Корбан і "Слуга народу"

198-й мажоритарний округ на Черкащині не був серед найгарячіших під час виборів 21 липня: попередній результат там встановили достатньо швидко.

За попередніми даними, тут переміг з розривом у понад тисячу голосів чинний на той час депутат, самовисуванець Сергій Рудик, який у попередньому скликанні був у фракції БПП.

Сергій Рудик обирався тут в 2014 році як самовисуванець, але тоді був членом партії "Свобода". До того він певний час очолював Держкомзем, а в 2014 році мав гучний конфлікт з тодішнім заступником губернатора Дніпропетровщини Ігоря Коломойського Геннадієм Корбаном.

Останній навіть на кілька годин викрадав Рудика у Дніпрі й поміщав його у підвал.

Друге місце зайняла кандидат від партії "Слуга народу" Наталія Д'яченко.

Проте оголошення офіційних результатів перетворилось на справжню епопею.

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Кандидатка від "Слуги народу" та її команда послідовно оскаржувала всі дії окружної комісії зі встановлення результату, тож на окрузі перерахували бюлетені у значній частині дільниць.

Проте розклад сил це не змінило й з часом Центральна виборча комісія таки встановила результат в окрузі у відведений законом 15 денний термін з дня голосування.

Проте судові баталії продовжувались: Сергій Рудик так і не зміг скласти присягу народного депутата з початком роботи Верховної Ради, хоч і приходив на перше засідання 29 серпня.

Верховний суд зобов'язав ЦВК знову перерахувати голоси на частині дільниць в окрузі, проте саме в цей час парламент розпустив Центральну виборчу комісію.

Згодом Верховна Рада призначили новий склад комісії, в якій фракція "Слуга народу" отримали абсолютну більшість.

Нова комісія перерахувала бюлетені, не знайшла розбіжностей і вже була готова оголошувати переможцем Сергія Рудика.

Проте кандидатка від "Слуги народу" оскаржила дії вже нового ЦВК. Справа знову дійшла до Верховного суду, який дозволив ЦВК нарешті визначити переможця.

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