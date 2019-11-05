Криза у Каталонії: демонстранти спалюють портрети короля Іспанії

Копирайт изображения EPA Image caption Прихильники руху за незалежність Каталонії спалюють фотографії іспанського короля Феліпе VI

Тисячі демонстрантів вийшли на вулиці Барселони, протестуючи проти візиту до міста короля Іспанії Феліпе VI.

Демонстранти розпалили вогонь на одній з головних вулиць, де спалили фотографії короля. Деякі стукали по каструлях і скандували: "У Каталонії немає короля!"

Каталонія з жовтня охоплена протестами - вони почалися після того, як кількох лідерів руху за незалежність засудили до в'язниці.

10 листопада в Іспанії відбудуться дострокові вибори до парламенту. Вони були оголошені, щоб вийти з політичної кризи, який виник після перших виборів у квітні.

Це будуть вже четверті вибори в країні за останні чотири роки - попередні відбувалися у грудні 2015 року, червні 2016 року та квітні 2019 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Прихильники незалежності Каталонії не раді бачити в Барселоні короля Іспанії

Що робити з каталонською кризою?

Напередодні виборів п'ять лідерів основних партій Іспанії розповіли про свої позиції щодо вирішення кризи в Каталонії.

Виконуючий обов'язки прем'єр-міністра Педро Санчес пообіцяв, що якщо його Соціалістична партія залишиться при владі, він змінить закон таким чином, аби організація несанкціонованого центральним урядом референдуму про незалежність вважалася серйозним злочином.

Лідер головної опозиційної Народної партії Пабло Касадо заявив, що очолить консервативний уряд, "у якого не трясуться ноги", коли потрібно вирішення проблеми сепаратизму.

Лідер ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскал пішов далі і закликав "заарештувати, надіти кайданки і передати до суду" очільника уряду Каталонії Жоакіма Торру.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери провідних партій Іспанії на дебатах (зліва направо): лідер консерваторів Пабло Касадо, лідер соціалістів Педро Санчес, лідер ультраправих Сантьяго Абаскал, лідер ліворадикалів Пабло Іглесіас, лідер лібералів Альберт Рівера

У понеділок до демонстрантів приєдналися члени трьох основних партій, які виступають за незалежність, а адміністрація Каталонії, очолювана сепаратистами, закликала своїх прихильників зберігати стриманість.

Регіональні лідери партій, які хочуть зберегти єдність Іспанії, провели у Каталонії власну демонстрацію, що зібрала менше учасників.

В цей час король разом з дружиною і двома доньками брав участь в церемонії нагородження молодих підприємців, вчених та художників.

Спадкоємиця престолу, 14-річна принцеса Леонор, виступила на церемонії, підкресливши свою відданість Каталонії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Король Феліпе прибув до Барселони з дружиною Летисією і доньками Софією (ліворуч) та Леонор (праворуч)

Копирайт изображения EPA Image caption Принцеса Іспанії Леонор зі своїм батьком королем Феліпе на церемонії нагородження в Барселоні

"Ця земля, Каталонія, завжди займатиме особливе місце в моєму серці", - сказала вона в своєму зверненні іспанською та каталонською мовами.

Місце проведення церемонії нагородження в Барселоні посилено охоронялося поліцією, яка встановила огорожі і перекрила одну з головних транспортних магістралей міста.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Підвищені заходи безпеки біля місця проведення церемонії за участі короля у Барселоні

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Протести проти зняття звинувачень в зґвалтуванні

Окрім політичних протестів, в Іспанії в понеділок спалахнули демонстрації проти рішення суду в Барселоні, який зняв звинувачення в зґвалтуванні з п'яти чоловіків після групового сексу з 14-річною дівчинкою. Чоловіки були засуджені за менш тяжкою статтею і ув'язнені.

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Суд зняв одне із звинувачень, оскільки жертва знаходилася в "несвідомому стані" через вплив алкоголю і наркотиків, а обвинувачені не застосовували насильство або залякування. За іспанськими законами, тільки в такому випадку можливо звинуватити в зґвалтуванні.

Всі п'ятеро чоловіків засуджені до тюремних термінів від 10 до 12 років. Терміни за сексуальне насильство могли б скласти від 15 до 20 років.

Тисячі людей вийшли на вулиці міст, зокрема, в Мадриді, де демонстранти зібралися біля будівлі міністерства юстиції, і в Барселоні - там суд виніс рішення.

Люди тримали в руках транспаранти з написами "Я тобі вірю!" і "Це не напад, це зґвалтування". Протест також поширився в соціальних мережах через хештег #EnoughPatriarchalJustice ( "Досить патріархального правосуддя").

Віцепрем'єрка Іспанії Кармен Кальво заявила, що одним із пріоритетів іспанського уряду буде зміна закону, для закріплення законодавчо згоди для сексуальних відносин.

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