П'ятьох посадовців Міноборони підозрюють в закупівлі неякісних бронежилетів

Копирайт изображения УНІАН

Генпрокуратура повідомила про підозру п'ятьом чиновникам Міністерства оборони України. Їм інкримінують бездіяльність, що призвела до закупівлі тисяч неякісних бронежилетів, повідомляє прес-служба ГПУ.

Підозрюваними є п'ять посадовців Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

"З квітня 2019 року по червень 2019 року всупереч інтересам служби (вони. - Ред.) не виконали дії, які вони повинні були виконати, що призвело до закупівлі неякісних бронежилетів "Корсар МЗс-1-4" в кількості 11 тисяч на загальну суму близько 100 млн грн", - повідомляють у ГПУ.

Розслідування триває, а підозрюваним посадовцям можуть обрати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, підозру оголосили генерал-майору, начальнику Головного управління Міністерства оборони України, його двом заступникам, двом керівникам відділів Головного управління Міністерства оборони України.

Слідчі ДБР встановили, що у січні 2019 року Міністерство оборони України оголосило тендер та пізніше уклало договір на закупівлю 20 тисяч бронежилетів "Корсар МЗс-1-4" на суму 176 млн грн, які мали відповідати певним вимогам.

"У березні-квітні 2019 року під час проведення відбору зразків бронежилетів, а потім їх приймання, працівниками Міністерства оборони виявлено, що бронежилети не відповідають технічним умовам", - наголошують в ДБР.

За даними слідства, було знайдено багато дефектів: пластини були не оброблені, наявні гострі кути, захисні пакети не зшиті, у частини бронежилетів наявні пластини, по яких не проводилися балістичні випробування, а на частину партії не було протоколів лабораторних випробувань.

Попри це, за даними слідчих, високопосадовці дали "вказівку максимально швидко прийняти партію бронежилетів та провести розрахунки", не зупинило їх і те, що бронежилети прострілювалися наскрізь за умови намокання.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Керівник Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що за даними слідства, п'ять високопосадовців Міноборони доручили провести оплату бронежилетів, знаючи, що вони не відповідають технічним вимогам і прострілюються наскрізь за умови намокання

"Знаючи, що бронежилети прострілюються, високопосадовці Міністерства оборони були зобов'язані повернути партії бронежилетів, не підписувати акти приймального контролю товару. Проте вони дали вказівку підлеглим працівникам далі приймати наступну партію бронежилетів", - зазначають в ДБР.

Це вже не перша справа щодо закупівлі неякісних бронежилетів, яку розслідують в Україні.

У серпні 2014 року в розпал конфлікту на Донбасі відомство повідомляло, що колишні високопосадовці Міноборони закупили 17 080 бронежилетів "Корсар 4" без захисту шиї та "Корсар М3-1-4" без захисту шиї і паху.

Проведена експертиза визнала їх такими, що не відповідають тактико-технічним вимогам до бронежилетів. Зокрема, під час випробувань комплекти отримали наскрізне пробиття.

Тоді щодо службовців Міноборони розслідували справу за статтею про недбале ставлення до військової служби.

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