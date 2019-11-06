"Темні матерії": вийшов новий серіал BBC - найочікуваніша прем'єра осені

Image caption Рут Вілсон та її друг у "Темних матеріях"

Критики хвалять нову екранізацію фантастичної трилогії "Темні матерії" Філіпа Пулмана від BBC, називаючи її "розкішною", "епічною" та "чудово реалізованою".

"Загалом виглядає гарно", - пише Аніта Сінгх з Telegraph. Екранізацію вона характеризує як "ідеальну розвагу для недільної ночі восени".

Керрол Мідглі з The Times високо оцінила "видатну" акторську гру.

Вона сказала, що серіал - це "та рідкісна істота: те, що може розважати одночасно дорослих та дітей".

Дія відбувається в альтернативній реальності, наповненій дирижаблями, відьмами та гігантськими білими ведмедями. Серіал з восьми епізодів заснований на "Північному сяйві", першій книзі з трилогії Пулмана.

Персонажі супроводжуються демонами - фізичними проявами їхніх душ, які набувають форму тварини.

Перший епізод серіалу привернув середню аудиторію у 7,2 мільйона глядачів, згідно з даними Barb.

Image caption Ліра (Дафна Кін) зі своїм демоном Панталаймоном - горностаєм

Головною героїнею є Ліра, молода дівчина, яка намагається дізнатися, чому таємничо викрадають дітей її віку.

Люсі Манген з Guardian вважає, що 14-річна Дафні Кін показала у ролі Ліри "енергійну, ерудовану гру", а Крістофер Стівенс з Mail заявив, що вона та інші актори є "приголомшливими".

Подальші серії, засновані на інших книгах трилогії - Магічному ножі" та "Янтарному склі" вже почали знімати.

Image caption Кларк Пітерс (у центрі) грає магістра вигаданого Джорданського коледжу

Опубліковані між 1995 і 2000 роками, книги Пулмана раніше були екранізовані, знайшли своє втілення на театральній сцені та як радіоспектаклі.

Фільм "Золотий компас" 2007 року, заснований на "Північному сяйві", не мав успіху в прокаті, хоча за свої візуальні ефекти отримав "Оскар" та премію BAFTA.

Телевізійну екранізацію "Темних матерій", копродукцію BBC з американською мережею HBO, переважно фільмували в Уельсі. Серед зірок, які знялися в першому епізоді - Джеймс Макевой та Рут Вілсон.

BBC ще не повідомила, скільки коштував серіал, хоча, як повідомляється, його бюджет становив від 40 до 50 мільйонів фунтів (від 51,5 до 64,4 млн доларів).

У Британії серіал почали показувати 3 листопада, у США 4 листопада.