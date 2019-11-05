Копирайт изображения Getty Images Image caption Курт Волкер розповів, як Дональд Трамп ставився до українців і яку роль зіграв Руді Джуліані в "Українагейті"

Палата представників Конгресу США оприлюднила стенограми свідчень колишнього представника Держдепартаменту щодо України Курта Волкера та посла США в ЄС Гордона Сондленда. Їх заслухали в рамках процедури імпічменту президента США Дональда Трампа.

Приводом для початку імпічменту стала липнева телефонна розмова президентів США і України, під час якої Трамп нібито тиснув на Зеленського, вимагаючи від нього ініціювати розслідування щодо компанії Burisma, до ради директорів якої входив Хантер Байден, син політичного опонента Трампа Джо Байдена.

Свідчення Курта Волкера та Гордона Сондленда сягають обсягу у кілька сотень сторінок, BBC News Україна розповідає про ключові твердження з них.

Волкер: Джуліані бажав, аби Зеленський згадав про Burisma

Курт Волкер підтвердив на слуханнях, що президент США Дональд Трамп негативно висловлювався про українців, коли 23 травня 2019 року у Білому Домі обговорювалася можливість візиту Володимира Зеленського до США.

"Це було довге ... твердження, що "вони всі корумповані, вони всі жахливі люди", і, знаєте, "я не хочу витрачати час на це". І також сказав: "і вони намагалися мене скинути", - повідомив Волкер.

Він додав, що намагався переконати Трампа, що Володимир Зеленський обіцяв подолати ті речі, які викликають роздратування в президента США. Натомість Трамп залишився скептичним і зазначив, що чув від свого адвоката Руді Джуліані зовсім інші речі.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом у Торонто 3 липня 2019 року, Волкер повідомив їм, що Руді Джуліані поширює "негативний наратив про Україну".

"Я пояснив, що вважаю, що існує негативний наратив про Україну, який протидіє всім хорошим речам, які він (Зеленський. - Ред.) робить... і це посилює Руді Джуліані. Тож це негативний фактор для іміджу України у Сполучених Штатах та нашої здатності розвивати двосторонні відносини", - зазначив він.

"Негативний наратив про Україну, який просував пан Джуліані, був проблемою. На мій погляд, це перешкоджало нашій здатності будувати відносини", - додав Курт Волкер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Курт Волкер попереджав керівництво України, що Руді Джуліані поширює негативний наратив про країну

Водночас, за словами ексдипломата, українські високопосадовці "попросили приєднатися" до спілкування з Джуліані, бо вірили, що через нього зможуть донести альтернативну інформацію Трампу.

Саме тому, за словами Волкера, він організував телефонну розмову між Руді Джуліані та помічником Зеленського Андрієм Єрмаком 22 липня, на якій було домовлено про їхню зустріч у Мадриді у серпні.

За підсумками цієї зустрічі Андрій Єрмак надіслав Волкеру проєкт заяви президента України щодо боротьби з корупцією, але він не включав до нього згадки про справу Burisma і сина Джо Байдена.

Реакція Руді Джуліані на цей проєкт заяви була негативною і він сказав, що її треба переробити.

"Руді сказав: "Ну, якщо тут не згадується Burisma, і якщо не згадується 2016 рік (мається на увазі організація розслідування щодо нібито втручання України у вибори в США. - Ред.), що це означає? Значить, це не є вірогідним. Значить, вони приховують щось". Ми поговорили, і я сказав: "Отже, те, що ви говорите, лише в кінці тієї ж заяви, просто вставити Burisma та 2016 рік, ви думаєте, це було б більш вірогідним?" І він сказав: "Так", - розповів Курт Волкер.

Він додав, що спочатку попросив Андрія Єрмака включити Burisma та згадку про розслідування щодо втручання у вибори. Помічник Зеленського попросив його дізнатися, чи Міністерство США робило колись офіційний запит щодо розслідування цих справ і з'ясувалося, що такого запиту ніколи не було.

Копирайт изображения УНІАН Image caption За словами Курта Волкера, помічник Зеленського Андрій Єрмак не погодився включати в заяву президента України згадку про розслідування щодо Burisma, тому що не було запиту збоку Міністерства юстиції США

"Він (Єрмак. - Ред.) сказав, я думаю, цілком доречно, якщо вони відповідатимуть на офіційний запит, це одна річ. Якщо ж немає офіційного запиту, це інша річ. Я сказав, Андрію, я погоджуюся з цим, не робіть цього", - зазначив Волкер.

За його словами, заява "померла", тому що українські високопосадовці не бажали включати в неї згадку про Burisma і розслідування щодо нібито втручання України у вибори в США.

На слуханнях в Конгресі Курт Волкер повідомив, що дізнався про замороження оборонної допомоги Україні 18 липня і довго намагався дізнатися про причину цього рішення в чиновників Держдепартаменту та Пентагону, але ніхто не знав про неї.

Також Курт Волкер попереджав Руді Джуліані, що генпрокурор України Юрій Луценко "не заслуговує на довіру".

"Луценко не заслуговує на довіру. Не слухайте, що він говорить", - попереджав Волкер Джуліані, коли той зібрався їхати в Україну, аби підняти питання про розслідування щодо Байденів.

Волкер також зазначив, що вважає, що на момент перебування на посаді віцепрезидента Джо Байден проводив політику США, вимагаючи звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.

Сондленд: військова допомога Україні "ймовірно" залежала від розслідування щодо Байденів

Посол США в ЄС Гордон Сондленд переглянув свої свідчення під час розслідування в Конгресі, яке може призвести до імпічменту Дональда Трампа.

Гордон Сондленд на слуханнях в Конгресі заявив, що зараз пам'ятає, як казав українському чиновнику, що військова допомога США "ймовірно" залежить від політичного розслідування, якого прагнув пан Трамп.

Раніше пан Сондленд заперечував будь-яке політично мотивоване заморожування допомоги.

Дональд Трамп заперечував замороження 400 мільйонів доларів допомоги, аби змусити Україну просунути розслідування проти його суперника Джо Байдена.

У вівторок була опублікована стенограма показань Містера Сондленда за закритими дверима.

Копирайт изображения Reuters Image caption Гордон Сондленд надав додаток до своїх попередніх показань

Пан Сондленд, який є засновником мережі готелів Provenance Hotels та донором передвиборчої кампанії Трампа, і став послом у ЄС у червні минулого року, надав додаток на три сторінки до показань.

У додатку пан Сондланд говорить, що зараз пам'ятає розмову від 1 вересня з Андрієм Єрмаком, помічником Зеленського.

"Я зараз пригадую, що говорив окремо з паном Єрмаком, де я сказав, що відновлення допомоги США, швидше за все, не відбудеться, поки Україна не зробить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів", - сказав пан Сондланд.

Перегляд свідчень пана Сондленда є вагомим, оскільки під час розслідування раніше він заперечував будь-які припущення щодо зв'язку між американською допомогою та політичними розслідуваннями.

Вільям Тейлор, виконуючий обов'язки посла США в Україні, неодноразово запитував пана Сондленда у текстових повідомленнях, чи йдеться про quid pro quo, що означає в перекладі з латини обмін послугами.

"Ми зараз говоримо, що допомога з безпеки та зустріч у Білому домі [для президента України] зумовлені розслідуваннями?" - запитав Сондленда Вільям Тейлор.

Той відповів 9 вересня: "Білл, я вважаю, що ви неправі щодо намірів президента Трампа. Президент був абсолютно зрозумілим: жодного quid pro quo у будья-кому вигляді".

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