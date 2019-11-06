Свідок у справі Трампа заявив, що допомога Україні залежала від компромату на Байдена

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гордон Сондленд

Палата представників оприлюднила стенограми свідчень посла США у ЄС Гордона Сондленда, а також спецпредставника Держдепартаменту США в Україні Курта Волкера. Обидва є свідками у справі, яка потенційно може завершитися імпічментом Дональда Трампа.

Чи не найбільшою неочікуваністю стало те, що Гордон Сондленд кілька днів тому вирішив змінити свої свідчення, які давав ще на початку жовтня.

Палата представників наводить слова Сондленда про те, що Вашингтон пропонував відновити військову допомогу Києву на майже 400 млн доларів в обмін на особисту згоду Володимира Зеленського розпочати розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є політичним опонентом Дональда Трампа.

Раніше Сондленд впевнено заперечував, що Білий дім у переговорах з Україною використовував принцип quid pro quo, тобто "послуга за послугу".

Він заявляв, що адміністрація президента США ніколи не пов'язувала питання про надання військової допомоги Україні з розслідуванням діяльності Байденів.

Нові свідчення Сондленда у США вже називають "найважчим ударом" по стратегії захисту Дональда Трампа.

Що сказав Сондленд?

Свідчення на закритих слуханнях Конгресі Гордон Сондленд давав ще на початку жовтня. Проте минулого тижня стало відомо, що стенограму цього виступу (як і виступів інших чиновників) оприлюднять.

Незабаром після цього, 3 листопада, Сондленд неочікувано повідомив, що хотів би змінити свої свідчення і передав до Конгресу численні поправки свого жовтневого виступу.

У наданому додатку до своїх свідчень пан Сондланд говорить, що тепер пам'ятає, як казав українському чиновнику, що військова допомога США "ймовірно" залежить від політичного розслідування, якого прагнув пан Трамп.

"Я зараз пригадую, що говорив окремо з паном Єрмаком, де я сказав, що відновлення допомоги США, швидше за все, не відбудеться, поки Україна не зробить публічну антикорупційну заяву, яку ми обговорювали протягом багатьох тижнів", - сказав пан Сондланд.

Окрім того, зі слів Сондленда, президент Трамп у приватних розмовах дуже негативно відгукувався про Україну. Президент США, зокрема, стверджував, що Київ втручався в американські вибори 2016 року, намагаючись підтримати опонентку Трампа Гілларі Клінтон.

"Вони намагалися завдати мені поразки", - наводить слова президента США Гордон Сондленд.

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За його словами, автором теорії про втручання України в американські вибори, в яку вірить Трамп, є адвокат президента США Руді Джуліані.

Те саме раніше заявляли й інші чиновники, які давали свідчення в Конгресі - зокрема, експосол США в Україні Марі Йованович.

"Для всіх було зрозуміло, що ключовою фігурою, яка вплинула на зміни щодо президента в Україні , був пан Джуліані", - каже Сондленд.

За його словами, він був розчарований рішенням Трампа залучити Джуліані до переговорів з українськими посадовцями.

Сондленд також додав, що завжди вважав незаконними спроби змусити Київ розпочати розслідування діяльності Байденів, а призупинку військової допомоги Україні - "неправильним рішенням".

Частина оглядачів вважає, що Сондленд побажав змінити свої свідчення через свідчення інших свідків у справі, які прямо заперечували його слова. Демократи розцінювали ці суперечності як дуже серйозні і не виключали можливості звинуватити Сондленда у наданні хибних свідчень під присягою.

Водночас сам дипломат запевняє, що вирішив змінити свої свідчення, оскільки "освіжив пам'ять" і "провів розгорнуті зустрічі", які дозволили йому краще пригадати події останніх місяців.

Що сказав Курт Волкер

Курт Волкер підтвердив на слуханнях, що президент США Дональд Трамп негативно висловлювався про українців, коли 23 травня 2019 року у Білому Домі обговорювалася можливість візиту Володимира Зеленського до США.

"Це було довге ... твердження, що "вони всі корумповані, вони всі жахливі люди", і, знаєте, "я не хочу витрачати час на це". І також сказав: "і вони намагалися мене скинути", - повідомив Волкер.

Він додав, що намагався переконати Трампа, що Володимир Зеленський обіцяв подолати ті речі, які викликають роздратування в президента США. Натомість Трамп залишився скептичним і зазначив, що чув від свого адвоката Руді Джуліані зовсім інші речі.

Під час зустрічі з Володимиром Зеленським та Андрієм Богданом у Торонто 3 липня 2019 року, Волкер повідомив їм, що Руді Джуліані поширює "негативний наратив про Україну".

"Я пояснив, що вважаю, що існує негативний наратив про Україну, який протидіє всім хорошим речам, які він (Зеленський. - Ред.) робить... і це посилює Руді Джуліані. Тож це негативний фактор для іміджу України у Сполучених Штатах та нашої здатності розвивати двосторонні відносини", - зазначив він.

"Негативний наратив про Україну, який просував пан Джуліані, був проблемою. На мій погляд, це перешкоджало нашій здатності будувати відносини", - додав Курт Волкер.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Курт Волкер попереджав керівництво України, що Руді Джуліані поширює негативний наратив про країну

Водночас, за словами ексдипломата, українські високопосадовці "попросили приєднатися" до спілкування з Джуліані, бо вірили, що через нього зможуть донести альтернативну інформацію Трампу.

Саме тому, за словами Волкера, він організував телефонну розмову між Руді Джуліані та помічником Зеленського Андрієм Єрмаком 22 липня, на якій було домовлено про їхню зустріч у Мадриді у серпні.

За підсумками цієї зустрічі Андрій Єрмак надіслав Волкеру проєкт заяви президента України щодо боротьби з корупцією, але він не включав до нього згадки про справу Burisma і сина Джо Байдена.

Реакція Руді Джуліані на цей проєкт заяви була негативною і він сказав, що її треба переробити.

"Руді сказав: "Ну, якщо тут не згадується Burisma, і якщо не згадується 2016 рік (мається на увазі організація розслідування щодо нібито втручання України у вибори в США. - Ред.), що це означає? Значить, це не є вірогідним. Значить, вони приховують щось". Ми поговорили, і я сказав: "Отже, те, що ви говорите, лише в кінці тієї ж заяви, просто вставити Burisma та 2016 рік, ви думаєте, це було б більш вірогідним?" І він сказав: "Так", - розповів Курт Волкер.

Він додав, що спочатку попросив Андрія Єрмака включити Burisma та згадку про розслідування щодо втручання у вибори. Помічник Зеленського попросив його дізнатися, чи Міністерство США робило колись офіційний запит щодо розслідування цих справ і з'ясувалося, що такого запиту ніколи не було.

Копирайт изображения УНІАН Image caption За словами Курта Волкера, помічник Зеленського Андрій Єрмак не погодився включати в заяву президента України згадку про розслідування щодо Burisma, тому що не було запиту збоку Міністерства юстиції США

"Він (Єрмак. - Ред.) сказав, я думаю, цілком доречно, якщо вони відповідатимуть на офіційний запит, це одна річ. Якщо ж немає офіційного запиту, це інша річ. Я сказав, Андрію, я погоджуюся з цим, не робіть цього", - зазначив Волкер.

За його словами, заява "померла", тому що українські високопосадовці не бажали включати в неї згадку про Burisma і розслідування щодо нібито втручання України у вибори в США.

На слуханнях в Конгресі Курт Волкер повідомив, що дізнався про замороження оборонної допомоги Україні 18 липня і довго намагався дізнатися про причину цього рішення в чиновників Держдепартаменту та Пентагону, але ніхто не знав про неї.

Також Курт Волкер попереджав Руді Джуліані, що генпрокурор України Юрій Луценко "не заслуговує на довіру".

"Луценко не заслуговує на довіру. Не слухайте, що він говорить", - попереджав Волкер Джуліані, коли той зібрався їхати в Україну, аби підняти питання про розслідування щодо Байденів.

Волкер також зазначив, що вважає, що на момент перебування на посаді віцепрезидента Джо Байден проводив політику США, вимагаючи звільнення генпрокурора України Віктора Шокіна.

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