У Гонконзі чоловік з ножем напав на члена парламенту. Він підійшов до політика з квітами

Копирайт изображения YouTube Image caption Кадр, зроблений за кілька секунд до нападу

У Гонконзі невідомий чоловік з ножем напав на члена місцевої законодавчої ради, видаючи себе за його прихильника.

На кадрах, які оприлюднені в інтернеті, видно, як чоловік у блакитній футболці наближається до політика Джуніуса Хо з квітами, потім просить його зробити фото, занурює руку в сумку, дістає звідти ніж і б'є ним політика.

Законодавець отримав поранення, згодом очевидці бачили, як його забирає швидка.

Окрім нього, згідно з повідомленнями, від дій нападника постраждали ще принаймні двоє людей.

Правоохоронці вже заявили, що чоловіка, підозрюваного в нападі, затримали.

Джуніус Хо є пропекінським політиком, він виступає проти антиурядових протестів, які останніми місяцями відбуваються в Гонконзі.

У липні цього року Хо звинуватили в підтримці людей, які напали на учасників протестів.

Тоді у мережі з'явилося відео, на якому видно, як група людей в масках і білих футболках з палицями нападає на людей, яких вони прийняли за демонстрантів, а також на випадкових пасажирів метро.

Пізніше з'явилося інше відео, де Хо тисне нападникам руки.

Згодом він заявив, що вони "захищали свій дім і людей", але заперечив будь-яку причетність до атаки на протестувальників.

Після нападу на себе, політик оприлюднив заяву, в якій запевнив, що "залишиться відважним і безстрашним".

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!