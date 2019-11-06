"Вбивця пішов на Tinder-побачення, поки тіло вбитої лежало у валізі в нього вдома"

Копирайт изображения Lucie Blackman Trust

Підозрюваний у вбивстві 22-річної британки Грейс Міллейн пішов на побачення, про яке домовився в Tinder, поки тіло жертви лежало у валізі в його кімнаті. Про це під час судового засідання заявив прокурор, який веде цю справу.

Ім'я чоловіка правоохоронці не розкривають. Підозрюваний, якому 27 років, усі звинувачення на свою адресу відкидає.

Грейс Міллейн востаннє бачили 1 грудня минулого року в Окленді (Нова Зеландія), після цього вона зникла, а через тиждень її тіло виявили у валізі, закопаній в ямі.

Прокурор твердить, що британка була вбита у квартирі підозрюваного - вони прийшли туди після знайомства в Tinder і побачення.

Водночас сторона захисту наполягає, що смерть Грейс Міллейн - наслідок інциденту, що стався під час сексу (який відбувався за взаємною згодою), - через те, що "дії, спрямовані на посилення сексуального задоволення, пішли за неправильним сценарієм".

За словами прокурора Робіна Маккорбі, Міллейн і підозрюваний познайомилися в Tinder, зустрілися і разом відвідали кілька барів у центрі міста.

"У той вечір їм було комфортно разом. На відео видно, що вони цілуються. Обидві сторони, ймовірно, очікували на секс", - каже прокурор.

Маккорбі розповів, що спочатку підозрюваний запевняв, нібито він та Міллейн трохи випили, а потім розійшлися і пішли додому окремо.

Проте пізніше чоловік змінив свої свідчення і сказав, що у нього з жертвою був "жорсткий" секс, який включав укуси та удари.

Він розповів поліцейським, що спочатку заснув у душі, а згодом пішов до ліжка, але тіло Грейс Міллейн виявив тільки наступного ранку.

"Я прокинувся наступного ранку і побачив, що вона лежить на підлозі. З її носа текла кров", - процитував підозрюваного прокурор.

Також, за даними правоохоронців, пізніше підозрюваний шукав в інтернеті, як позбутися тіла.

"Він не був надто занепокоєний її смертю", - сказав Маккорбі і додав, що згодом чоловік почав шукати в інтернеті порно, ще пізніше - почав робити інтимні фото тіла дівчини.

Потім підозрюваний знову продовжив перегляд порно, після чого почав шукати інформацію за запитами "великі сумки поряд зі мною" і "трупне задубіння", каже прокурор.

Наступного дня чоловік нібито пішов на Tinder-побачення з іншою жінкою - на той момент тіло Грейс Міллейн все ще залишалася в його квартирі.

Смерть 22-річної британки активно обговорюється у Новій Зеландії. Прем'єр країни Джасінда Ардерн вже висловила співчуття і вибачилася перед родичами дівчини.

Візит до Нової Зеландії був частиною навколосвітньої подорожі Грейс Міллейн. Вона подорожувала наодинці, до цього дівчина відвідала Південну Америку.

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