В’язні втекли з тюрми через діру у стелі

Копирайт изображения Monterey County Sheriff's Office

Поліція США оприлюднила фото, що демонструють, як двоє в'язнів втекли з тюрми у Каліфорнії.

21-річний Сантос Самуель Фонсека та 20-річний Джонатан Салазар вибралися з неволі через діру шириною всього 55 сантиметрів, яку самі ж пробили у стелі тюремної вбиральні.

Обидва ув'язнених очікували вироки за звинуваченнями у вбивствах (вони є фігурантами окремих справ). І Фонсеку, і Салазара арештували минулого року.

Втікачів оголосили у розшук: у повідомленні поліції йдеться, що вони можуть бути озброєними.

За інформацію про їхнє місцеперебування правоохоронці обіцяють 5 тисяч доларів.

Обидва в'язні невисокого зросту (близько 1,70 м), саме тому навіть отвору у 55 см було достатньо, щоб вони змогли в нього пролізти.

Копирайт изображения Monterey County Sheriff's Office

Із вбиральні діра вела в технічну зону, якою проходять сантехнічні труби. Ширина цієї зони дуже вузька - відстань між стінами подекуди складає лише 28 сантиметрів.

Копирайт изображения Monterey County Sheriff's Office

Попри це чоловіки змогли пробратися до люка, відкрили його і вибралися на волю.

Люк розташований у задній стороні в'язниці, де не чергують охоронці і де немає жодного паркану, що огороджував би територію тюрми.

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