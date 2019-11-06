Бій на кордоні Таджикистану: "джихадисти ІД" атакували силовиків, багато вбитих

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Щонайменше 17 людей загинули після того, як бойовики угруповання "Ісламська держава" напали на прикордонну заставу на кордоні Таджикистану з Узбекистаном, повідомляють таджицькі чиновники.

20 бойовиків напали на прикордонників о 3:00 за місцевим часом (опівночі за київським часом), вбивши прикордонника та поліцейського, але під час наступної перестрілки було вбито 15 бойовиків.

"Ісламська держава" поки не підтвердила свою причетність до нападу.

Силовики перекрили дороги в цьому районі і не пропускають журналістів.

П'ятеро бойовиків потрапили в полон після нападу, який відбувся за 60 км на південний захід від столиці Таджикистану Душанбе.

На фотографіях з місця події, оприлюднених Міністерством внутрішніх справ Таджикистану, показані тіла загиблих. Деякі з них обгоріли і лежать поряд з кількома машинами.

Раніше МВС Таджикистану оприлюднило на своєму сайті заяву про напад на прикордонну заставу. З неї випливає, що озброєні люди в масках в ніч на 6 листопада напали на заставу №4 "Ішкобод", застосувавши вогнепальну зброю, і захопили п'ять автоматів Калашникова.

"У ході переслідування і в результаті операції силових структур 15 членів озброєної злочинної групи і чотири їхні автомобілі були ліквідовані. Решта членів групи, які втекли в напрямку селища Есанбой району Рудакі, були затримані", - йдеться в повідомленні МВС.

Копирайт изображения AFP/Tajikistan government Image caption Таджицькі силовики на місці нападу

Державне інформаційне агентство "Ховар" заявило, що нападники вдерлися до країни з Афганістану 3 листопада.

На трасі зі столиці країни Душанбе в Бохтар помічено пересування військового транспорту, повідомляє Радіо Озоді ("Радіо Свобода"). За даними журналістів, в столиці країни основні громадські місця взяті під посилений контроль силовиками, на постах перевіряють автомобілі з тонованим склом.

Напад стався наступного дня після того, як Таджикистан та Узбекистан, погодилися врегулювати давню прикордонну суперечку з метою підписання угоди до кінця року.

В минулому "Ісламська держава" кілька разів здійснювала напади на Таджикистан.

У травні бойовики ІД вбили десятки людей під час бунту у в'язниці на схід від Душанбе.

Також група злочинців, які присягли на вірність ІД, вбила чотирьох іноземних велосипедистів минулого року.

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