Xiaomi представив новий смартфон із суперкамерою: 108 мегапікселів
Китайський технологічний гігант Xiaomi презентував перший у світі серійний смартфон з камерою на 108 Мп.
Фотосенсор надвисокої роздільної здатності до нього розробила Samsung, яка поки що не використовує його в своїх продуктах.
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Xiaomi стверджує, що ґаджет робить "надзвичайно чіткі фото з великою кількістю деталей".
Проте, одне з перших тестувань сенсора виявило, що його зображення містять більше цифрових спотворень, ніж фото, які роблять смартфони з нижчою роздільною здатністю.
Смартфон Mi CC9 Pro поки що презентували лише для китайського ринку, де базова модель коштуватиме близько 400 доларів.
За даними дослідницької компанії Canalys, Xiaomi на даний момент займає четверте місце на світовому ринку смартфонів із часткою 9,1%.
Їхні продажі в Європі стрімко зростають. Крім того, компанія щойно оголосила про намір вийти на ринок Японії до 2020 року.
"Об'єднані пікселі"
Досі сенсорні датчики 100MP+ були елементом лише цифрових камер середнього формату, які можуть коштувати десятки тисяч доларів.
Спроба надати високу роздільну здантність малому смартфону ризикує вилитись у технічні перехресні помилки - коли електрична активність одного пікселя поширюється на його "сусідів", оскільки всі вони розміщені дуже близько один до одного.
В результаті це призведе "цифрового шуму" на фото.
Крім того, щоб розмістити всі пікселі в одній площині, кожен з них має бути менший за розміром, ніж звичайний. А отже, кожен отримає менше світла, що створює додаткові проблеми в умовах слабкого освітлення.
Сенсор Samsung Isocell Plus частково вирішує ці проблеми, оскільки більший, ніж більшість датчиків смартфонів.
Однак, головне нововведення полягає в тому, що пікселі розділені в групи по чотири, кожен з яких використовує один і той самий кольоровий фільтр для виявлення червоного, зеленого або синього світла.
За замовчуванням дані з кожної групи об'єднуються, щоб імітувати поведінку більшого пікселя. Це дозволить створювати 27-мегапіксельні фото.
Але якщо світла достатньо, користувач може змінити функцію для отримання зображення з роздільною здатністю 108MP. Для цього розробили програмний алгоритм, який перерозподіляє пікселі так, щоб вони імітували своє стандартне розміщення.
Фахівці DxOMark вважають, що телефон має "обмежений динамічний діапазон в порівнянні з іншими топовими гравцями", що означає, що він фіксує менше деталей при світлі та в тіні.
Користувачі також мають враховувати, що фото з роздільною здатністю 108 Мп займають набагато більше місця і потребують значних обчислювальних потужностей для редагування.
Однак, на задній панелі телефону розміщені датчики з нижчою роздільною здатністю, що ідеально підходить для портретної, пейзажної або макрозйомки. Це дозволило DxOMark поставити Mi CC9 Pro високий бал.
Раніше Xiaomi заявила, що телефон Mi Mix Alpha, який представили у вересні, також матиме сенсор 108MP.
Однак, цей смартфон вартістю близько 3 тисяч доларів позиціювали як елітний, а його випуск запланували на грудень.
Один з експертів вважає, що камера на 108 Мп у масових телефонах Mi CC9 Pro і Mi Note 10 допоможе їм виділитись серед конкурентів.
"Виробники мобільних телефонів докладуть усіх зусиль, щоб спокусити клієнта, і ця величезна мегапіксельна камера - один зі способів привернути увагу", - прокоментував Бен Вуд з консалтингової компанії CCS Insight. - Це не обов'язково означає, що ви отримаєте найкращу картинку за будь-яких умов. Але більшість людей вважають, що чим більше число, тим кращий продукт".
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