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Китайський технологічний гігант Xiaomi презентував перший у світі серійний смартфон з камерою на 108 Мп.

Фотосенсор надвисокої роздільної здатності до нього розробила Samsung, яка поки що не використовує його в своїх продуктах.

Xiaomi стверджує, що ґаджет робить "надзвичайно чіткі фото з великою кількістю деталей".

Проте, одне з перших тестувань сенсора виявило, що його зображення містять більше цифрових спотворень, ніж фото, які роблять смартфони з нижчою роздільною здатністю.

Смартфон Mi CC9 Pro поки що презентували лише для китайського ринку, де базова модель коштуватиме близько 400 доларів.

Копирайт изображения DXOMark Image caption Одна з переваг смартфона - камера з високою роздільною здатністю,

Копирайт изображения DXOMark Image caption яка дозволяє редагувати фото і розкрити приховані деталі

За даними дослідницької компанії Canalys, Xiaomi на даний момент займає четверте місце на світовому ринку смартфонів із часткою 9,1%.

Їхні продажі в Європі стрімко зростають. Крім того, компанія щойно оголосила про намір вийти на ринок Японії до 2020 року.

"Об'єднані пікселі"

Досі сенсорні датчики 100MP+ були елементом лише цифрових камер середнього формату, які можуть коштувати десятки тисяч доларів.

Спроба надати високу роздільну здантність малому смартфону ризикує вилитись у технічні перехресні помилки - коли електрична активність одного пікселя поширюється на його "сусідів", оскільки всі вони розміщені дуже близько один до одного.

В результаті це призведе "цифрового шуму" на фото.

Копирайт изображения Xiaomi Image caption Фотосенсор камери об'єднує дані зі своїх пікселів для отримання 27-мегапіксельних зображень за замовчуванням

Крім того, щоб розмістити всі пікселі в одній площині, кожен з них має бути менший за розміром, ніж звичайний. А отже, кожен отримає менше світла, що створює додаткові проблеми в умовах слабкого освітлення.

Сенсор Samsung Isocell Plus частково вирішує ці проблеми, оскільки більший, ніж більшість датчиків смартфонів.

Однак, головне нововведення полягає в тому, що пікселі розділені в групи по чотири, кожен з яких використовує один і той самий кольоровий фільтр для виявлення червоного, зеленого або синього світла.

За замовчуванням дані з кожної групи об'єднуються, щоб імітувати поведінку більшого пікселя. Це дозволить створювати 27-мегапіксельні фото.

Але якщо світла достатньо, користувач може змінити функцію для отримання зображення з роздільною здатністю 108MP. Для цього розробили програмний алгоритм, який перерозподіляє пікселі так, щоб вони імітували своє стандартне розміщення.

Копирайт изображения Samsung Image caption Дані з кожної групи з чотирьох пікселів можуть бути або об'єднати для створення 27-мегапіксельного зображення, або змінити для отримання 108-мегапіксельного фото

Фахівці DxOMark вважають, що телефон має "обмежений динамічний діапазон в порівнянні з іншими топовими гравцями", що означає, що він фіксує менше деталей при світлі та в тіні.

Користувачі також мають враховувати, що фото з роздільною здатністю 108 Мп займають набагато більше місця і потребують значних обчислювальних потужностей для редагування.

Однак, на задній панелі телефону розміщені датчики з нижчою роздільною здатністю, що ідеально підходить для портретної, пейзажної або макрозйомки. Це дозволило DxOMark поставити Mi CC9 Pro високий бал.

Копирайт изображения Xiaomi Image caption Камера на 108 Мп - вагомий аргумент у боротьбі з конкурентами

Раніше Xiaomi заявила, що телефон Mi Mix Alpha, який представили у вересні, також матиме сенсор 108MP.

Однак, цей смартфон вартістю близько 3 тисяч доларів позиціювали як елітний, а його випуск запланували на грудень.

Один з експертів вважає, що камера на 108 Мп у масових телефонах Mi CC9 Pro і Mi Note 10 допоможе їм виділитись серед конкурентів.

"Виробники мобільних телефонів докладуть усіх зусиль, щоб спокусити клієнта, і ця величезна мегапіксельна камера - один зі способів привернути увагу", - прокоментував Бен Вуд з консалтингової компанії CCS Insight. - Це не обов'язково означає, що ви отримаєте найкращу картинку за будь-яких умов. Але більшість людей вважають, що чим більше число, тим кращий продукт".

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