Секс-скандал в уряді: міністр подав у відставку

Копирайт изображения Getty Images Image caption Міністр з питань Уельсу Алан Кернз подав у відставку

Член кабінету міністрів Великої Британії Алан Кернз подав у відставку на фоні сексуального скандалу.

Йому закидали, що він знав про негативну роль свого колишнього помічника у судовому процесі щодо зґвалтування, коли асистент став кандидатом на виборах до парламенту Уельсу.

Алан Кернз з 2016 року обіймає в уряді посаду державного міністра з питань Уельсу.

Колишній помічник міністра Росс Інгленд у квітні 2018 року як свідок "саботував" судовий процес, на якому його друга Джеймса Хакетта звинувачували у зґвалтуванні жінки.

Росс Інгленд, який фактично виступав на боці захисту, на суді розповідав, що сам мав сексуальні стосунки із жертвою зґвалтування.

Жертва зґвалтування назвала ці свідчення неправдивими. А суддя наполягав, що його свідчення про історію сексуальних стосунків було неприпустимим і не має відношення до конкретного випадку зі зґвалтуванням.

Image caption Міністр Алан Кернз та його колишній помічник Росс Інгленд

Наприкінці 2018 року Росса Інгленда номінували кандидатом від Консервативної партії до парламенту Уельсу.

Згодом жертва зґвалтування закликала міністра Алана Кернза звільнитись з посади через можливе сприяння своєму помічнику стати кандидатом до парламенту Уельса. Вона стверджувала, що він на той момент знав про роль помічника у судовому процесі.

На момент номінування Росса Інгленда кандидатом в депутати міністр Алан Кернз називав свого помічника "другом та колегою".

Після публічного скандалу, який спалахнув минулого тижня, урядовець заперечував, що на момент висунення його помічника кандидатом в депутати він знав про його роль у судовому процесі.

Проте згодом журналісти ВВС отримали електронного листа міністра за серпень 2018 року, з якого виходить, що політик знав про скандальні судові свідчення Росса Інгленда.

Під тиском преси політик таки вирішив піти у відставку й надіслав про це листа прем'єр-міністру Борису Джонсону.

"Це дуже чутливе питання, у світлі постійних спекуляцій я подаю у відставку з посади міністра з питань Уельса", - повідомив політик.

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