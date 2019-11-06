Секс-скандал в уряді: міністр подав у відставку
Член кабінету міністрів Великої Британії Алан Кернз подав у відставку на фоні сексуального скандалу.
Йому закидали, що він знав про негативну роль свого колишнього помічника у судовому процесі щодо зґвалтування, коли асистент став кандидатом на виборах до парламенту Уельсу.
Алан Кернз з 2016 року обіймає в уряді посаду державного міністра з питань Уельсу.
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Колишній помічник міністра Росс Інгленд у квітні 2018 року як свідок "саботував" судовий процес, на якому його друга Джеймса Хакетта звинувачували у зґвалтуванні жінки.
Росс Інгленд, який фактично виступав на боці захисту, на суді розповідав, що сам мав сексуальні стосунки із жертвою зґвалтування.
Жертва зґвалтування назвала ці свідчення неправдивими. А суддя наполягав, що його свідчення про історію сексуальних стосунків було неприпустимим і не має відношення до конкретного випадку зі зґвалтуванням.
Наприкінці 2018 року Росса Інгленда номінували кандидатом від Консервативної партії до парламенту Уельсу.
Згодом жертва зґвалтування закликала міністра Алана Кернза звільнитись з посади через можливе сприяння своєму помічнику стати кандидатом до парламенту Уельса. Вона стверджувала, що він на той момент знав про роль помічника у судовому процесі.
На момент номінування Росса Інгленда кандидатом в депутати міністр Алан Кернз називав свого помічника "другом та колегою".
Після публічного скандалу, який спалахнув минулого тижня, урядовець заперечував, що на момент висунення його помічника кандидатом в депутати він знав про його роль у судовому процесі.
Проте згодом журналісти ВВС отримали електронного листа міністра за серпень 2018 року, з якого виходить, що політик знав про скандальні судові свідчення Росса Інгленда.
Під тиском преси політик таки вирішив піти у відставку й надіслав про це листа прем'єр-міністру Борису Джонсону.
"Це дуже чутливе питання, у світлі постійних спекуляцій я подаю у відставку з посади міністра з питань Уельса", - повідомив політик.
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