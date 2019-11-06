Пекло для американців: хлопчик тікав 23 км після нападу банди у Мексиці

Копирайт изображения CBS News

13-літній хлопчик вижив у збройному нападі озброєних бандитів у Мексиці на американських мормонів, сховав шістьох братів та сестер і пройшов 23 кілометри, аби покликати на поміч.

Вісім дітей вижили у понеділковому нападі на півночі Мексики, в якому загинули троє матерів та шестеро дітей.

П'ятеро дітей, які вижили, дістали кульові поранення.

Жертви є членами родини ЛеБарон, пов'язаної зі спільнотою американських мормонів, яка осіла в Мексиці десятиліття тому.

Влада Мексики вказує, що люди могли стати жертвами нападу випадково через помилку. Проте родина вказує, що її члени відомі критикою насильства з боку наркокартелів та отримували погрози у минулому.

Штат Сонара на півночі Мексики відомий боротьбою за вплив між собою двох великими банд La Línea та Los Chapos.

Що сталось

Копирайт изображения Reuters Image caption Родичі жертв поруч зі спаленим автомобілем, на якому їхали жінки та діти

Група людей у складі трьох жінок та 14-ти дітей трьома автомобілями виїхали з поселення Бавіспе у штаті Сонара та прямували до сусіднього регіону Чіхуана. Жінки їхали групою "з метою безпеки".

Невдовзі після виїзду автомобілі потрапили у засідку озброєних людей.

Копирайт изображения Reuters Image caption Одна із загиблих матерів, в якої вижила 7-місячна донька

13-літній Девін Лангфорд їхав у автомобілі з вісьмома братами та сестрами і матір'ю.

Його матір та двох братів вбили під час атаки. Хлопець втік разом з шістьома братами та сестрами і сховав їх у кущах. Потім він пройшов 23 кілометри за шість годин у містечко Ла Мора, аби покликати на допомогу.

Нападники вбили жінок та частину їхніх дітей. Семимісячну дівчинку знайшли живою просто у автомобілі. Одна з машин загорілась та вибухнула.

Врятованих дітей, включно з пораненими, транспортували до американського міста Фенікс.

Президент США Дональд Трамп описав жертв як групу "чудових родин та друзів", які "опинились поміж двох наркокартелів, які стріляли один в одного".

Реакція влади

Пан Трамп висловив готовність допомогти побороти картелі й "зробити цю справу швидко та ефективно". ФБР вже запропонувало допомогу у розслідуванні.

Натомість керівництво Мексики заявило, що буде працювати для покарання нападників з врахуванням "незалежності та суверенітету".

Родич однієї з жертв Джуліан ЛеБарон вимагає відповідей.

"Ми хочемо знати, хто точно стоїть за цим нападом", - заявив він мексиканському радіо.

Спільнота мормонів, яка переїхали зі США і налічує тут близько 3 тисяч людей, відома критикою місцевих банд та насильства з боку картелів.

Втім, минулого року родина ЛеБарон мала проблеми і з місцевими фермерами, які звинувачували американців у використанні завеликої кількості води для вирощування горіхів. При цьому, землям місцевих фермерів бракувало достатньої кількості води.

Раніше спільнота навіть вимагала дозволу на створення власних сил безпеки.

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