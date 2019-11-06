Пекло для американців: хлопчик тікав 23 км після нападу банди у Мексиці
13-літній хлопчик вижив у збройному нападі озброєних бандитів у Мексиці на американських мормонів, сховав шістьох братів та сестер і пройшов 23 кілометри, аби покликати на поміч.
Вісім дітей вижили у понеділковому нападі на півночі Мексики, в якому загинули троє матерів та шестеро дітей.
П'ятеро дітей, які вижили, дістали кульові поранення.
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Жертви є членами родини ЛеБарон, пов'язаної зі спільнотою американських мормонів, яка осіла в Мексиці десятиліття тому.
Влада Мексики вказує, що люди могли стати жертвами нападу випадково через помилку. Проте родина вказує, що її члени відомі критикою насильства з боку наркокартелів та отримували погрози у минулому.
Штат Сонара на півночі Мексики відомий боротьбою за вплив між собою двох великими банд La Línea та Los Chapos.
Що сталось
Група людей у складі трьох жінок та 14-ти дітей трьома автомобілями виїхали з поселення Бавіспе у штаті Сонара та прямували до сусіднього регіону Чіхуана. Жінки їхали групою "з метою безпеки".
Невдовзі після виїзду автомобілі потрапили у засідку озброєних людей.
13-літній Девін Лангфорд їхав у автомобілі з вісьмома братами та сестрами і матір'ю.
Його матір та двох братів вбили під час атаки. Хлопець втік разом з шістьома братами та сестрами і сховав їх у кущах. Потім він пройшов 23 кілометри за шість годин у містечко Ла Мора, аби покликати на допомогу.
Нападники вбили жінок та частину їхніх дітей. Семимісячну дівчинку знайшли живою просто у автомобілі. Одна з машин загорілась та вибухнула.
Врятованих дітей, включно з пораненими, транспортували до американського міста Фенікс.
Президент США Дональд Трамп описав жертв як групу "чудових родин та друзів", які "опинились поміж двох наркокартелів, які стріляли один в одного".
Реакція влади
Пан Трамп висловив готовність допомогти побороти картелі й "зробити цю справу швидко та ефективно". ФБР вже запропонувало допомогу у розслідуванні.
Натомість керівництво Мексики заявило, що буде працювати для покарання нападників з врахуванням "незалежності та суверенітету".
Родич однієї з жертв Джуліан ЛеБарон вимагає відповідей.
"Ми хочемо знати, хто точно стоїть за цим нападом", - заявив він мексиканському радіо.
Спільнота мормонів, яка переїхали зі США і налічує тут близько 3 тисяч людей, відома критикою місцевих банд та насильства з боку картелів.
Втім, минулого року родина ЛеБарон мала проблеми і з місцевими фермерами, які звинувачували американців у використанні завеликої кількості води для вирощування горіхів. При цьому, землям місцевих фермерів бракувало достатньої кількості води.
Раніше спільнота навіть вимагала дозволу на створення власних сил безпеки.
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