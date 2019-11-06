Катрін Денев госпіталізували з інсультом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Катрін Денев

Легенда французького кіно Катрін Денев потрапила у лікарню з мікроінсультом, повідомила її родина.

У заяві агенції AFP в середу вказано, що моторні функції Катрін Денев не постраждали, проте вона потребує часу для відновлення у лікарні Парижа.

76-літня легендарна актриса отримала прізвисько "Крижана діва" через свою красу та незалежний стиль поведінки.

Вона стала відомою на весь світ грою у фільмі "Денна красуня" 1967 року.

Фільм Луїса Бунюєля вважався несамовито сміливим на той час, адже актриса зображала домогосподарку, яка почала займатись проституцією, щоб заповнити свої вечори.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Катрін Денев у 1967 році

Останніми тижнями ікона французького кіно знімалась у фільмі "З його життя" режисера Еммануеля Берко.

Кар'єра Катрін Денев розпочалась в 1964 році фільмом Жака Демі "Шербурські парасольки".

Вона працювала з найкращими режисерами Європи, такими як Роман Поланський, Андре Тешіне та Ларсом фон Трієром.

Попри безліч легендарних ролей, Кетрін Денев так і не отримала жодної нагороди "Оскар".

В 2018 році Денев виступила проти "пуританізму" на тлі секс-скандалів у кіноіндустрії й заявила, що чоловіки повинні мати можливість "упадати за жінками".

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