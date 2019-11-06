Ляшко повертається: політик побився в аеропрту з депутатом від "Слуги народу"

Копирайт изображения Олег Ляшко

Лідер "Радикальної партії" та ексдепутат Олег Ляшко в аеропорту "Бориспіль" побився з депутатом від "Слуги народу" і головою комітету з питань енергетики Андрієм Герусом.

Бійка відбулась в зоні офіційних делегацій аеропорту "Бориспіль".

Повне відео сутички Олег Ляшко виклав у себе на сторінці у Facebook.

Причиною бійки стали звинувачення Олега Ляшка у бік Андрія Геруса, що той лобіює імпорт до України електрики з Росії.

Натомість пан Герус називав Ляшка лобістом монополіста на ринку енергетики бізнесмена Ріната Ахметова.

Під час перепалки дійшло до бійки, під час якої Ляшко порвав Герусу сорочку та кілька разів вдарив його та тримав за шию.

"Що ти тут робиш, аферюга, за які гроші ти тут перебуваєш", - кричав на Геруса Ляшко.

"За свої гроші, пальцями не тикай", - відповідав пан Герус.

Пізніше пан Герус написав у Facebook, що з ним все нормально, а постраждала тільки сорочка.

"Все нормально, постраждала тільки сорочка. Такі видатні результати - це спільна робота Олега Ляшко та його охоронця. Без свого охоронця він не хотів спілкуватися", - заявив пан Герус.

Він вважає, що Ляшко спеціально очікував його у залі офіційних делегацій, щоб влаштувати провокацію.

Останнім часом пану Герусу закидають початок імпорту електроенергії з Росії, що знизило її вартість в Україні.

Натомість пан Герус заявляє, що бореться з монополією у цій сфері найбагатшого бізнесмена країни.

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