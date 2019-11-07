Малюка з рідкісним "синдромом вампіра" покинули в лікарні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дитину доглядають вже чотири місяці (фото не пов'язане з випадком у Турині)

Дитину з рідкісною генетичною аномалією, яка не дозволяє перебувати на сонячному світлі, покинули в госпіталі міста Турин.

Малюку чотири роки і його назвали Джованіно.

Він має генетичний розлад harlequin ichthyosis або пігментна ксеродерма. Це спадкове захворювання шкіри, що проявляється у підвищеній чутливості до ультрафіолетового випромінювання.

Медичні працівники доглядають за хлопчиком з часу народження у серпні, але він буде змушений покинути лікарню за кілька тижнів.

Незрозуміло, чому батьки не зв'язуються з лікарями чи не забирають Джованіно.

Місцева влада стурбована ситуацією та намагається зв'язатись з ними. Також малюку намагаються знайти тимчасовий дім, але його стан потребує спеціального піклування.

Джованіно тримають у спеціальному відділенні інтенсивного лікування. Щоб вберегти його шкіру від пересихання та пошкодження, його бережуть від сонячного світла та кілька разів на день оброблять зволожувальним кремом.

"Він гарне дитя, яке посміхається та любить, щоб його носили навколо відділення", - розповіла керівник відділу спеціальної терапії Даніела Фаріна.

За кілька годин у середу історія Джованіно стала головною темою новин, люди почали телефонувати та пропонувати всиновити дитину.

Що таке harlequin ichthyosis?

Стан, який трапляється в однієї людини на мільйон, є результатом генетичного відхилення.

Він впливає на регенерацію шкіри, коли клітини старої шкіри відходять занадто повільно, а нові клітини репродукуються занадто швидко, що спричиняє наростання товстої сухої шкіри.

Внаслідок цього утворюються лускаті пластини, які розділяють глибокі тріщини.

Цей рідкісний стан може змінювати зовнішній вигляд та спричиняти дискомфорт під час рухів.

Також цей стан може впливати на здатність організму протистояти інфекціям.

Симптоми цього відхилення зазвичай з'являються одразу після народження або в перший рік життя.

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