Викрадення літака в Амстердамі: що це було
Фальшива тривога щодо викрадення літака в аеропорту Амстердама спричинила велику поліційну операцію ввечері середи та паніку у соціальних мережах.
О 20.30 за Києвом нідерландська поліція написала у Twitter, що вони почали розслідувати "підозрілу ситуацію" з літаком в аеропорту "Схіпгол".
Частину аеропорту "Схіпгол", одного з найзавантаженіших в Європі, закрили для пасажирів.
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Потім людей евакуювали з літака, а компанія Air Europa заявила, що пілот випадково натиснув на тривожну кнопку.
"Фальшива тривога, у рейсі Амстердам-Мадрид помилково активували попередження про викрадення в аеропорту", - повідомила компанія.
Там запевнили, що нічого не трапилось і всі пасажири у безпеці чекають на рейс.
"Щиро вибачаємось", - додали в компанії.
Ситуація спричинила паніку, а користувачі мереж публікували фотографії кордонів поліції в аеропорту.
Рейси досі приземляються в іншій частині аеропорту.
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