Викрадення літака в Амстердамі: що це було

Копирайт изображения Reuters

Фальшива тривога щодо викрадення літака в аеропорту Амстердама спричинила велику поліційну операцію ввечері середи та паніку у соціальних мережах.

О 20.30 за Києвом нідерландська поліція написала у Twitter, що вони почали розслідувати "підозрілу ситуацію" з літаком в аеропорту "Схіпгол".

Частину аеропорту "Схіпгол", одного з найзавантаженіших в Європі, закрили для пасажирів.

Потім людей евакуювали з літака, а компанія Air Europa заявила, що пілот випадково натиснув на тривожну кнопку.

"Фальшива тривога, у рейсі Амстердам-Мадрид помилково активували попередження про викрадення в аеропорту", - повідомила компанія.

Там запевнили, що нічого не трапилось і всі пасажири у безпеці чекають на рейс.

"Щиро вибачаємось", - додали в компанії.

Ситуація спричинила паніку, а користувачі мереж публікували фотографії кордонів поліції в аеропорту.

Рейси досі приземляються в іншій частині аеропорту.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!