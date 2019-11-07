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У Конгресі оголосили перші громадські слухання на наступному тижні в рамках розслідування, яке може призвести до імпічменту Дональда Трампа.

До цього представники трьох ключових комітетів парламенту слухали свідків за закритими дверима.

Справа про імпічмент стосується імовірного тиску Трампа на Україну, щоб публічно оголосити розслідування, яке б нашкодило його політичному супернику Джо Байдену.

Пан Трамп заперечує будь-яке зловживання владою.

Голова Комітету розвідки Адам Шифф, який здійснює нагляд за розслідуванням, заявив журналістам у середу, що проти президента починається справа про імпічмент.

"Ми отримуємо все більше інформації про те, що відбувалося протягом останнього року, а також про те, наскільки президент втягував цілі урядові відомства до незаконних цілей, щоб змусити Україну викопати бруд на політичного опонента", - сказав він.

Слухання на Капітолійському пагорбі тепер транслюватимуться в прямому ефірі. І демократи, і республіканці матимуть змогу допитати свідків.

Одним із перших на запитання відповість Вільям Тейлор, який від червня цього року є тимчасовим повіреним у справах США в Україні, виступив з найяскравішими свідченнями минулого місяця.

У середу, за тиждень до його запланованого публічного слухання, Палата демократів опублікувала стенограму його свідчень.

Пан Тейлор заявив, що президент утримував військову допомогу Україні на 400 мільйонів доларів, оскільки хотів, щоб Україна розслідувала справу стосовно компанії Burisma, у якій працював син Байдена Хантер.

У наступну середу також плануються публічні свідчення службовця Джорджа Кента, який працював заступником у ще одного ключового свідка справи - експосла США в Україні Марі Йованович.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джордж Кент, Марі Йованович та Вільям Тейлор вже дали свідчення щодо цієї справи у закритому режимі. Тепер їх чекають відкриті слухання.

Деякі факти про імпічмент

Імпічмент - це перша частина двоступеневого політичного процесу, за допомогою якого Конгрес може усунути президента з посади.

Якщо після слухань палата представників проголосує за імпічмент, то сенат змушений буде почати розгляд цієї справи.

Для усунення президента в сенаті необхідно дві третини голосів - малоймовірно в цьому випадку, адже партія Трампа контролює палату.

В історії США процедуру імпічменту застосували до двох президентів - Білла Клінтона та Ендрю Джонсона, але жодного з них не визнали винними.

Президент Річард Ніксон подав у відставку ще до того, як його могли відправити через імпічмент.

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