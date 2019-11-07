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В одному з багатоквартирних будинків Києва чоловік стріляв у сусідів, які вимагали від нього сплатити за електроенергію.

В результаті одного чоловіка госпіталізували з важкими кульовими пораненнями.

Відео з цим інцидентом опублікували в соцмережах. На ньому видно, як сусіди сваряться з чоловіком, потім він повертається у квартиру, а виходить вже з автоматом Калашникова і робить два постріли.

Один з чоловіків падає на підлогу, на відео видно кров, люди кричать "Викликайте швидку".

Як розповіла одна з мешканок цього будинку Світлана Панюшкіна, через борги цього чоловіка всьому будинку не підключали тепло. Саме тому представники ОСББ пішли до нього розбиратися в ситуації.

За її словами, чоловіка, який стріляв, поліція затримала, а постраждалого повезли до лікарні.

Пізніше вона повідомила, що поранений прийшов до тями, йому потрібна кров.

У поліції заявили, що подія сталася у Святошинському районі, 48-річного стрілка затримали.

"На місці події поліцейські встановили, що між двома сусідами, які проживають у одному під'їзді будинку виник конфлікт. У результаті інциденту один чоловік вистрелив іншому двічі у ногу".

Слідчі розслідують справу за статтею про замах на вбивство. Зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення.

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