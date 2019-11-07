Як у 90-і: у Києві мотоцикліст підірвав Mercedes

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У середу ввечері на Брест-Литовському шосе у Києві вибухнув автомобіль Mercedes. Загинув водій, двоє пасажирів були поранені.

ЗМІ пишуть, що це авто відомого бізнесмена фармацевтичної сфери Ігоря Сала.

Як розповіли очевидці, перед вибухом до машини під'їхав мотоцикліст який, ймовірно, кинув вибухівку на дах авто, після чого втік.

Цю інформацію підтверджує київська поліція: "За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введено спеціальну поліцейську операцію".

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За даними спільноти "Київ оперативний", мова йде про чорний мотоцикл марки BMW.

Вибухом пошкоджена також машина, яка їхала позаду. Про постраждалих у ній не повідомляється.

Ймовірний замах

Водночас ЗМІ припускають, що вибух - це замах на бізнесмена Ігоря Сало.

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Відомо, що він власник кількох фармацевтичних заводів у Харкові та Києві.

Також його пов'язують з торгівлею вугіллям.

За даними поліції, він та його охоронець отримали "тілесні ушкодження". Медіа повідомляють, що обоє у тяжкому стані.

У поліції Києва поки що не підтверджують особу постраждали, але обіцяють незабаром розкрити більше деталей.

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