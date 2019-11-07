Як у 90-і: у Києві мотоцикліст підірвав Mercedes
У середу ввечері на Брест-Литовському шосе у Києві вибухнув автомобіль Mercedes. Загинув водій, двоє пасажирів були поранені.
ЗМІ пишуть, що це авто відомого бізнесмена фармацевтичної сфери Ігоря Сала.
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Як розповіли очевидці, перед вибухом до машини під'їхав мотоцикліст який, ймовірно, кинув вибухівку на дах авто, після чого втік.
Цю інформацію підтверджує київська поліція: "За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введено спеціальну поліцейську операцію".
За даними спільноти "Київ оперативний", мова йде про чорний мотоцикл марки BMW.
Вибухом пошкоджена також машина, яка їхала позаду. Про постраждалих у ній не повідомляється.
Ймовірний замах
Водночас ЗМІ припускають, що вибух - це замах на бізнесмена Ігоря Сало.
Відомо, що він власник кількох фармацевтичних заводів у Харкові та Києві.
Також його пов'язують з торгівлею вугіллям.
За даними поліції, він та його охоронець отримали "тілесні ушкодження". Медіа повідомляють, що обоє у тяжкому стані.
У поліції Києва поки що не підтверджують особу постраждали, але обіцяють незабаром розкрити більше деталей.
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