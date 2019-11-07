Трамп використовував військову допомогу як важіль впливу на Україну - Тейлор

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Високопоставлений американський дипломат Вільям Тейлор заявив у Конгресі, що Білий дім погрожував затримати військову допомогу Україні в разі, якщо Київ не погодиться розслідувати справу, яка стосується Джо Байдена, політичного опонента Дональда Трампа.

Вільям Тейлор з червня цього року є тимчасовим повіреним у справах США в Україні. Він давав свідчення в рамках розслідування, яке потенційно може завершитися імпічментом Дональда Трампа.

Трампа звинувачують в тому, що під час липневої телефонної розмови з Володимиром Зеленським він тиснув на нього і вимагав, аби той ініціював в Україні розслідування проти компанії Burisma. До ради директорів цієї фірми раніше входив син Джо Байдена Хантер.

Сам Дональд Трамп усі звинувачення на свою адресу відкидає.

Що сказав Тейлор?

Слухання, на яких Вільям Тейлор давав свідчення, проходили ще в жовтні: зараз Палата представників оприлюднила стенограму його виступу.

За його словами двоє посадовців із Держдепартаменту говорили йому, що Трамп не схвалить надання військової допомоги Україні на суму 400 мільйонів доларів аж поки київська влада не розпочне розслідування щодо Burisma.

Це, каже Тейлор, певний час також було умовою зустрічі двох президентів.

Тейлор також заявив, що за спробами змусити Україну розпочати це розслідування стоїть адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп зустрілися минулого місяця

Раніше те саме у своїх свідченнях заявив, зокрема, посол США в ЄС Гордон Сондленд, який повідомив, що Вашингтон пропонував відновити військову допомогу Києву в обмін на особисту згоду Володимира Зеленського розпочати розслідування щодо Burisma.

Важливо, що до цього Сондленд впевнено заперечував, що Білий дім у переговорах з Україною використовував принцип quid pro quo, тобто "послуга за послугу": він заявляв, що адміністрація президента США ніколи не пов'язувала питання про надання військової допомоги Україні з розслідуванням діяльності Байденів.

Вільям Тейлор з-поміж іншого також розповів, що сумнівався в тому, чи варто йому погоджуватися на посаду тимчасово повіреного у справах України - попри те, що у 2006-2019 році він працював послом США в Україні.

"Я слідкував за подіями в Україні, мене хвилювало це місце. Я читав у пресі про спроби Джуліані поїхати в Україну, щоб вмовити розпочати розслідування, я знав людей, з якими Джуліані говорив. Я знав генпрокурора Луценка і бачив інтерв'ю, які він давав американським ЗМІ і які були достатньо негативними як щодо США, так і щодо посольства США в Києві".

"Тож я знав, що є проблеми в Києві, що є проблеми у Вашингтоні. І я мав певне занепокоєння щодо того, що є зміїна яма в Києві і зміїна яма у Вашингтоні, тож я не був впевнений, що зможу з користю виконувати службу в таких обставинах".

Публічні слухання

Напередодні у Конгресі оголосили, що наступного тижня пройдуть перші громадські слухання в рамках розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

Першим свідком на цих слуханням буде саме Вільям Тейлор.

Голова Комітету розвідки Адам Шифф, який здійснює нагляд за розслідуванням, заявив журналістам у середу, що проти президента починається справа про імпічмент.

"Ми отримуємо все більше інформації про те, що відбувалося протягом останнього року, а також про те, наскільки президент втягував цілі урядові відомства до незаконних цілей, щоб змусити Україну викопати бруд на політичного опонента", - сказав він.

Слухання на Капітолійському пагорбі тепер транслюватимуться в прямому ефірі. І демократи, і республіканці матимуть змогу допитати свідків.

Очікується, що окрім Тейлора на публічних слуханнях експосла США в Україні Марі Йованович.

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