Пілот дав знайомій "порулити" пасажирським літаком. Правоохоронці відкрили справу

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У Росії відкрили кримінальну справу через інцидент на борту літака Ан-24: пілот під час пасажирського рейсу пустив до штурвалу свою знайому.

Цей епізод був знятий на відео - саме його публікація призвела до скандалу.

За версією слідства, 31 серпня цього року один з членів екіпажу провів у кабіну 33-річну пасажирку і передав їй керування літаком.

За даними агентства "Інтерфакс", це була його знайома.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Літак Ан-24

При цьому, на борту літака перебували пасажири - скільки саме, не уточнюється.

Справу відкрили не проти самого пілота, а за фактом "управління 33-річною дівчиною, яка не має допуску до управління і здійсненню пасажирських перевезень".

На відео, зробленому в кабіні літака, видно, як пілот дає жінці вказівки, як керувати штурвалом. Із запису також слідує, що літак у цей момент перебував у повітрі.

Рейс виконувався за маршрутом Якутськ - Сакириир (Батагай) - Якутськ.

В авіакомпанії "ІрАеро", якій належить літак, розповіли агентству "Інтерфакс", що проводять перевірку фото та відеоматеріалів, оприлюднених у соцмережах.

"За результатами перевірки буде надана оцінка цій інформації. Наразі є сумніви в тому, що ці матеріали пов'язані з діяльністю нашої авіакомпанії у сфері пасажирських перевезень", - йдеться в заяві пресслужби.

Назавжди відсторонити від польотів

Кілька днів тому стало відомо про схожий інцидент, який трапився у Китаї.

Місцевого пілота назавжди відсторонили від польотів після того, як у соцмережі потрапило фото, на якому видно, що за штурвалом перебуває жінка.

Сам інцидент, про який йде мова, трапився ще 4 січня 2019 року, але саме фото опинилося в центрі уваги лише нещодавно.

На фото видно жінку, яка сидить у кріслі пілота. "Дякую капітану. Дуже щаслива", - йдеться у залишеному нею підписі.

Копирайт изображения Weibo/Screenshot

За непідтвердженою інформацією, жінка наразі проходить навчання, щоб стати стюардесою.

В компанії Air Guilin досі не уточнили, чи це фото було зроблено безпосередньо під час польоту, але китайські авіаексперти, які вивчили знімок, припускають, що це саме так.

Пілот кажуть, в Air Guilin, "порушив правила, впустивши сторонню особу в кабіну".

Розслідування інциденту триває.

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