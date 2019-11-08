"Штовхнув дитину заради науки". Голова Boston Dynamics розповів, як навчався

Копирайт изображения Reuters Image caption Компанія Boston Dynamics наразі розробляє найбільш досконалих роботів

Голова компанії з робототехніки Boston Dynamics зізнався, що одного разу штовхнув свою однорічну доньку просто для того, щоб з'ясувати, як люди балансують.

Відео, на якому людиноподібний робот Марка Райберта на ім'я Атлас залишається у вертикальному положенні, коли його штовхають хокейними ключками, зібрав 34 млн переглядів на YouTube.

Пан Райберт каже, що більше не штовхає своїх роботів, щоб показати людям, що вони здатні знову стати на ноги.

Але коли він це зробив, то виключно тому, що почувався "гордим батьком".

"Насправді у мене є відео, як я штовхнув доньку, коли їй був один рік, вона впала і була дуже незадоволена", - розповів він BBC News на веб-саміті в Лісабоні.

"Вона хиталася з боку в бік і вчилася балансувати, і я просто хотів побачити, що буде. Але ми з нею досі друзі", - додав пан Райтберт.

Boston Dynamics починала свою діяльність з проєктування роботів, придатних для військового використання, але зараз прагне знайти їм застосування у нафтогазовій галузі та у будівництві.

Пан Райберт розповів BBC News, що йому надійшло понад 3500 запитів щодо оренди його чотириногого робота на ім'я Спот - за ціною елітного автомобіля.

Компанія, яка поки що не отримує прибутки, колись належала Alphabet, материнській компанії Google, але відтоді її придбала японська Softbank Group.

"Якщо ви подивитесь наші відео на YouTube, вони завжди подобаються понад 95% наших фоловерів", - розповів пан Райберт BBC News.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співзасновник Boston Dynamics Марк Райберт часто буває на технологічних конференціях, де розповідає про свою роботу

"Я думаю, це свідчить про позитивне ставлення людей до того, що ми робимо. Коли люди бачать роботів на конференціях, вони хочуть зробити з ними селфі, хочуть погладити робота", - додав він.

"З іншого боку, якщо ви почитаєте публікації у ЗМІ чи блогах про наші розробки, у заголовках будуть слова "моторошні" та "страхітливі", і я хотів би знати, чи це базується на хоч якихось реальних відгуках громадськості", - каже пан Райберт.

Сам він одного разу назвав своїх роботів "причиною нічних жахіть", хоча зараз каже, що пожартував.

"Я глузував із себе та ЗМІ, коли це сказав, - розповів він BBC News. - Це мала бути закрита зустріч без засобів масової інформації, і я жартував у колі друзів. Я дражнив себе та їх".

Роботи Boston Dynamics є одними з найдосконаліших у світі - але наразі компанія зосереджується на розвитку "атлетичного інтелекту" замість інтеграції когнітивного штучного інтелекту.

Що стосується дедалі гучніших дискусій щодо того, як роботи будуть співіснувати із людьми в майбутньому, пан Райберт каже, що про це краще питати в інших.

"Мені цікаво змушувати роботів робити певні речі, - сказав він. - Справді функціональні речі: спритність, мобільність, сприйняття себе у світі, щоб уміти маневрувати. Це ключові функції, які роблять роботів цікавими та корисними".

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